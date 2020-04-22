`Krediler doğrudan hükümetlere verilmeyecek`













DHA

İlgili anlaşmaların, devlet tahvillerinin birincil piyasalarda satın alınarak finansman sağlamanın, aynı zamanda hükümetlerin doğrudan finansmanı anlamına geleceğine dikkat çeken Lagarde, bu yolla hükümetlerin bütçe disiplini politikalarının sağlıklı işlemesinin de baltalanmış olacağı uyarısı yaptı.Bu süreçte hükümetlere "tepeden inme finansman" sağlamanın da hiç bir zaman gündeme gelmediğini de vurgulayan Lagarde, ilgili düzenlemelerdeki, "ilişkili operasyonel, muhasebe ve yasal karmaşıklıkları tam olarak gündeme getirmeyin ya da tam ekonomik ve parasal etkinin kapsamlı bir maliyet-fayda analizini sunmayın" koşullarını referans gösterdi.