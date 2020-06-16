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Krizin kıyısındaki İngiliz yeme-içme sektöründen yardım çağrısı

16.06.2020 17:52

Son güncelleme : 16.06.2020 17:52
İngiltere’nin önde gelen restoranları ve gıda şirketleri İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a mektup yazarak, sektöre daha fazla destek verilmemesi durumunda toplu işten çıkarmalara başlamak zorunda kalacaklarını bildirdi.



AA

Wagamama, Pizza Hut, Deliveroo, Pret A Manger ve Itsu'nun da  aralarında  bulunduğu 90 restoran, kafe ve gıda şirketi tarafından İngiltere  Başbakanı Johnson’a yazılan mektupta, restoranlarda sosyal mesafesinin korunması  zorunluluğunun devamı durumunda, vergiler ve kiralarda desteğe ihtiyaç duyulacağı  kaydedildi.

Mektupta, “Hükümetin restoranlara gelir elde etmesi ve masrafların  karşılanması için verecek destek olmadan, restoranlar önünüzdeki aylarda kalıcı  olarak kepenklerini indirmek zorunda kalabilir. Kriz sona ermiş olmaktan çok uzak  ve bu durumun sonuçları endişe verici. Ülkenin dört bir yanında çok sayıda  restoran iflasla karşı karşıya.” ifadelerine yer verildi.

Restoran ve kafelerin Kuzey İrlanda’da 3 Temmuz’da, İngiltere’de ise 4  Temmuz da açılması bekleniyor. İskoçya ve Galler de ise karantinadan çıkış  adımları kapsamında restoran ve kafelerin henüz ne zaman açılacağı açıklanmadı.

Öte yandan özellikle Londra’da birçok restoran ve kafenin sosyal  mesafeye uygun şekilde hizmet vermesi durumunda, mevcut alanlarının yetersiz  olması nedeniyle ciddi gelir kaybına uğraması, yüksek kiralar karşısında ise  finansal zorluklarla karşılaşılması bekleniyor.

İngiliz hükümetinden konuya ilişkin, İngiliz yayın kurumu BBC’ye  yapılan açıklamada ise  “Konaklama ve ağırlama sektörleriyle, restoranların,  barların, kafelerin güvenli bir şekilde yeniden açılması için bir yöntem  geliştirebilmek için yakın şekilde çalışıyoruz. Bu işletmeler , ekim ayına kadar  uzatılan istihdamın korunması programı gibi kapsamlı desteklerimize erişmeye  devam edebilirler.” ifadeleri yer aldı.

İngiltere’de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin  işini kaybettiğini gösteriyor. Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz  hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor. Uzmanlar ekonominin açılmaya başlaması ile beklenen ekonomik  aktivitenin görülmemesi durumunda çok sayıda kişinin işini kaybedebileceği  kanaatinde.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından  hazırlanan bir raporda da  ülkede salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle  6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti Raporda, konaklama ve gıda sektörlerinde çalışan 1,5 milyon kişinin  işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.





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