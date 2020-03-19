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Kudlow küçük işletmelere destek planını açıkladı

19.03.2020 12:04

Son güncelleme : 19.03.2020 12:04
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, hükümetin Covid-19 nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak ayırma planı bulunduğunu açıkladı.



DHA

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow ayrıca, şirketleri kurtarmanın bir parçası olarak hisse senedi pozisyonu almayı değerlendirebileceklerini söyledi. Kudlow bunun değerlendirmeye alınan birçok fikirden sadece bir tanesi olduğunu, corona virüs desteğinin son halinin Kongre'yle yapılacak müzakereler sonrası şekilleneceğini kaydetti.

Kudlow corona virüsün ekonomiye etkilerinin beklenenden daha kötü olması durumunda gerekeni yapacaklarını, 1.3 trilyon dolar olan destek paketinin daha da artırılabileceğini ifade etti.






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