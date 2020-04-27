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Küresel borsalar yükseliyor

27.04.2020 13:09

Son güncelleme : 27.04.2020 13:09
Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların azalmasıyla, küresel borsalar yeni haftaya yükselişle başladı. Birçok ülkede, ekonominin yeniden açılmasına ilişkin öngörülerin erken tarihlere çekilmesine ilişkin haberler piyasaları yukarıya taşıyan etkenler oldu.



DHA

Haftanın ilk açılan borsaları Asya'da birçok endeks yükselirken, Avrupa genelinde de borsalar yeni haftaya yükselişle başladı. ABD'de de Dow Jones Endeksi açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.2 ve Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2.72 yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın açılışında yüzde 1.34 artışla 100 bin 86 puana çıkarak yeniden 100 bin puanı aştıktan sonra kazanımlarını yüzde 2.0'nin de üzerine taşıyarak, 101 bin sınırına kadar yükseldi.

Yeni haftaya BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.43, BIST Mali Endeks yüzde 1.50 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.26 artıda başladı.

FTSE 100 Endeksi yüzde 1.08 yükselirken, Dow Jones Endeksi de açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.89 artıya geçti. ABD'de Nasdaq 100 Endeksi de açılış öncesinde yüzde 1.06 ve S&P 500 Endeksi de yüzde 0.89 yükseldi.





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RTALB 16,83 7.753.396 % 10,00  
BANVT 24,20 19.339.901 % 10,00  
EGCYO 0,55 129.889 % 10,00  
PETUN 25,32 36.273.495 % 9,99  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6436 8,6869 % 0,82  
Frank 7,1427 7,1857 % 0,34  
Riyal 1,8492 1,8584 % 0,28  
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Cumhuriyet 2.467 2.525 -12,40  
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