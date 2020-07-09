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Küresel İslami finans varlıklarının değeri 3 trilyon doları aşabilir

09.07.2020 11:29

Son güncelleme : 09.07.2020 11:29
Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve İktisadi Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy, "İslam bankalarının küresel hacminin 2024 yılında 2 trilyon 175 milyar dolara, küresel toplam İslami finansal varlıkların ise 3 trilyon 400 milyar dolara ulaşması bekleniyor." dedi.



AA

Şensoy, "İslam Ekonomisi ve Finansı Söyleşileri" kapsamında AA  muhabirine, İslam iktisadı ile kapitalist ekonomi arasındaki farklara, katılım  bankacılığı sektörüne ve Türkiye'nin İslami finansta merkez ülke olma  potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de faizsiz finansın "katılım finansı" olarak tanımlandığını  belirten Şensoy, katılım finansında finansal işlemlerin bir varlığa dayalı olması  gerekirken, konvansiyonel finansta piyasalarda yapılan bir işlemin reel sektörde  karşılığının bulunmadığını söyledi.

Şensoy, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu  ekonomik duraksamanın katılım bankaları üzerindeki etkilerine ilişkin şunları  kaydetti:

"Fonlama yöntemlerinin gerçek mal ve hizmet ticaretine dayalı olma  gereği katılım bankalarının ayırıcı özelliği olarak güçlü yanını oluşturuyor.  İşletmeler finansal sıkışıklık dönemlerinde ticari faaliyetlerini ve nakit  akışlarını devam ettirmeyi önceler, bu nedenle katılım bankası fonlarının geri  ödenme kabiliyetinin göreceli olarak daha yüksek oluyor. Mal ve hizmeti doğrudan  finanse eden kuruluşlar olan katılım bankalarının konvansiyonel bankalara göre  kredi dönüşlerinde daha az sıkıntıyla karşılaşacaklarını bekliyorum. Salgın  döneminde ortaya çıkan kur riski de katılım bankalarının açık pozisyon taşımaması  sayesinde minimize edildi. Tüketici kredilerinin fonlama portföyündeki payının  geleneksel bankalara kıyasla düşük olması ve türev ürünler işlemleri gibi  finansal piyasa işlemlerinde risklerinin düşük olması krize karşı güçlü  olmalarını sağlıyor."

"TÜRKİYE'DEKİ İSLAMİ FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERİ 51 MİLYAR DOLAR"

Prof. Dr. Necdet Şensoy, İstanbul Finans Merkezi projesinin İstanbul'u  bölgesel finans merkezi haline getireceğini belirterek, katılım finansı konusunda  da Türkiye'nin mukayeseli avantajlara sahip olacağını söyledi.

İslam Kalkınma Bankası'nın Özel Sektörü Geliştirme Şirketi tarafından  yayımlanan İslami Finans Gelişim Endeksi 2019 Raporu'na göre, 2018 yılı  itibarıyla İslami finansal varlıkların küresel hacmi 2 trilyon 524 milyar dolar  olduğunu aktaran Şensoy, "Bunun içinde sukuk 470 milyar dolar, İslami fonlar ise  108 milyar dolar paya sahiptir. Bunların İstanbul finans merkezinde işlem  görmesini cazip hale getirecek hukuki ve finansal altyapı hazırlanarak bir  kısmını çekmek mümkün olabilecektir." diye konuştu.

Şensoy, şunları kaydetti:

"Endeksin 2019 raporuna göre, 2 trilyon 524 milyar dolar küresel hacme  sahip İslami finansal varlıkların yüzde 70'ini 1 trilyon 76 milyar dolarla İslam  bankacılık varlıkları oluşturuyor. Dünyada 72 ülkede 520 İslam bankası bulunuyor.  Bunların 301 adedi tam teşekküllü İslam bankası, 219 tanesi ise konvansiyonel  bankaların içinde bulunan pencere bankalardır. 2018 yılı itibarıyla toplam  küresel banka varlıkları içinde İslam bankalarının payı yüzde 6'dır. 520 bankanın  418 adedi ticari banka, 58 tanesi ise yatırım bankası olarak faaliyet gösteriyor.  İslam bankalarının küresel hacminin 2024 yılında 2 trilyon 175 milyar dolara,  küresel toplam İslami finansal  varlıkların ise 3 trilyon 4 milyar dolara  ulaşması bekleniyor."

Şensoy, aynı rapora göre, Türkiye'deki İslami finansal varlıklarının  51 milyar dolar değerinde olduğunu belirterek, İslami finansal varlıkların  Malezya'da 521 milyar dolar, Katar’da 125 milyar dolar, Endonezya'da 86 milyar  dolar düzeyinde olduğunu kaydetti.




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