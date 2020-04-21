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Küresel piyasalara petrol şoku

21.04.2020 09:18

Son güncelleme : 21.04.2020 10:32
Küresel piyasalar, dün akşam Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihte görülmemiş düşüşün şokuyla sarsıldı. Bu gelişmeyle WTI`ın mayıs vadeli kontratı dün eksi 37,6 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu durum Türkiye piyasalarında benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor.



AA

Batı Teksas tipi ham petrolün mayıs vadeli ve fiziki teslimli sözleşmelerinde, vade sonuna bir gün kala düşük hacimle de olsa eksi fiyattan işlemler geçti.

Dün akşamki işlemlerde kontrat sahiplerinin, depolama zorlukları  nedeniyle fiziki teslimattan kaçınması, pozisyonlarını kapatmak isteyen yatırımcıların vade sonuna bir gün kalan kontratlarda alıcı bulamamasına neden  oldu.

Bu gelişmeyle WTI'ın mayıs vadeli kontratı dün eksi 37,6 dolar  seviyesine kadar geriledi. En aktif vade olan haziran vadeli kontrat ise bir  önceki kapanışa göre yüzde 22 değer kaybederek 13 doları gördü.

Petrol fiyatındaki hızlı düşüş ve piyasada yaşanan panik sonrası bir  açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınının etkisiyle ülkede ham petrol fiyatlarının sıfır doların altını  görmesinin "kısa vadeli" olduğunu belirterek, 75 milyon varil ham petrol  alacaklarını kaydetti.

Açıklama sonrası WTI'nın aktif vadesi 15 dolara yükselirken, dün yüzde  7,5 azalışla 25,5 dolara inen Brent petrolün varil fiyatı ise bugün Asya  piyasalarında sınırlı da olsa düşüş eğilimini sürdürerek 25 doların hemen altında  işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik aktivitedeki düşüşün  petrol talebini azalttığını, buna karşın devam eden üretimlerin depolama sorununa  neden olduğunu ifade etti. Depolama kapasitesi azaldıkça maliyetin arttığına  dikkati çeken analistler, bu nedenle fiziki teslimat istemeyen yatırımcılar ve  vade sonu kapanış işlemlerinin panik havasına neden olduğunu söyledi.

Petrol fiyatlarında yaşanan şok, özellikle enerji devi şirket  hisseleri ve fonları üzerinden pay piyasalarını da olumsuz etkiledi. ABD'de Dow  Jones endeksi yüzde 2,44, S&P 500 endeksi yüzde 1,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03  değer kaybetti.

Piyasalardaki her panik durumunda olduğu gibi dün yine dolar talebinin  arttığı ve dolar endeksinin 100 seviyesini aştığı görüldü.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün hızlanmasından önce kapanan Avrupa  borsalarında ise dün alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde  0,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde  0,65 değer kazandı.

Bugün petrol fiyatlarındaki düşüş ve neden olduğu panik havasının  etkisiyle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın  Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3  ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 99.000  puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde  0,78 artışla 98.945,88 puandan tamamladı. Dün 6,9398'den kapanış yapan dolar/TL  ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9450'den işlem görüyor.

Analistler, petrol piyasasındaki şokun, mayıs vadeli kontratın  kapanması ve Trump'ın açıklamaları ile şimdilik atlatılsa da fiyatların seyri ve  haber akışının bundan sonraki süreçte daha yakından takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haberlerin tüm piyasaların yönü üzerinde  belirleyici olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise  Almanya'nın ZEW endekslerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000  seviyelerinin direnç, 97.000 ve 95.500'ün destek konumunda olduğunu, dolar/TL'de  ise 6,90-6,96 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, şubat ayı işsizlik oranı

12.00 Almanya, nisan ayı ZEW beklenti endeksleri

17.00 ABD, mart ayı ikinci el konut satışları





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Yarım 1.215 1.247 2,60  
Çeyrek 610 624 1,30  
Gümüş.Ons 15,28 15,32 -0,01  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,00  
B. Petrol 24,00 24,00 -1,57  
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