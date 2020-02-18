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Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

18.02.2020 11:32

Son güncelleme : 18.02.2020 11:32
Analistler, Çin`de geçen ay başlayan koronavirüs salgını sebebiyle ülkede ekonomik aktivitenin önemli derecede azaldığını ve etkilerinin küresel ticarette de kendini göstermeye başladığını belirtti. Çin`in birçok bölgesinde fabrikalar işbaşı yapamazken, imalat sektörü başta olmak üzere geciken üretim başlangıcı sebebiyle küresel çapta tedarik zincirinde aksamaların meydana gelmesinden korkuluyor.



AA

Çin'in Vuhan eyaletinde geçen ay ortaya çıkan yeni tip koronavirüs  salgınından dolayı ölenlerin sayısı 2 bine yaklaşırken, Çin'de yetkililerin  çabalarına rağmen hayat henüz normale dönemedi.

Ülkenin birçok bölgesinde fabrikalar işbaşı yapamazken, imalat sektörü  başta olmak üzere geciken üretim başlangıcı sebebiyle küresel çapta tedarik  zincirinde aksamaların meydana gelmesinden korkuluyor.

Analistler, Çin'in ekonomik büyüklüğünün, 2002-2003'te ortaya çıkan  SARS virüsü dönemindekinin yaklaşık dört katına çıktığını ve küresel ekonomi için  görece daha önemli hale geldiğini söyledi.

Tedarik zincirinin yer değiştirmesi durumunda bunun firmaları ve Çin'i  oldukça zor durumda bırakabileceğine işaret eden analistler, yaklaşık 14 trilyon  dolarlık milli gelir ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunan  Çin'in, küresel ticaretin hem talep hem de arz tarafında önemli bir oyuncu  konumunda bulunduğunu ifade etti.

KORONAVİRÜS EN ÇOK EMTİA FİYATLARINI ETKİLİYOR

Dünya Ekonomik Formu'nun (WEF) 2018'de yayımladığı bir makaleye göre  Çin, bazı emtialarda dünyadaki talebin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor.  Dünyadaki çimento tüketiminin yüzde 59'u, nikel tüketiminin yüzde 57'si ve bakır,  çelik ve kömür tüketiminin yüzde 50'si Çin tarafından yapılıyor.

Çin'de salgının başlamasıyla birlikte bakır ve petrol fiyatları aylık  bazda önemli değer kaybı yaşarken, brent petrolün varili yüzde 15, bakırın  libresi yüzde 8,4 geriledi.

Analistler, özellikle bakır fiyatındaki düşüşün küresel ekonomideki  beklentilere ilişkin önemli mesajlar verdiğini kaydetti.

Bakırın birçok ürünün üretiminde kullanılması sebebiyle, ekonomik  aktivitenin arttığı dönemlerde, bakır talebinin ve dolayısıyla fiyatının yukarı  yönlü hareket ettiğini belirten analistler, bakır fiyatlarındaki geri çekilmenin  ekonomideki beklentilerin görece aşağı yönlü revize edildiğini gösterdiğini  söyledi.

Analistler, aynı şekilde petrol fiyatlarındaki gerilemenin de talep  bazlı endişelerden kaynaklandığını, salgının kontrol altına alınamaması durumunda  petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin devam edeceğini dile getirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) raporuna göre petrol  talebi bir haftalık süreçte yüzde 19 gerilerken, talepteki düşüşün ana  sebeplerinin başında Çin'deki salgın geliyor.

ÖNCÜ GÖSTERGELER KÜRESEL EKONOMİK AKTİVİTEDE YAVAŞLAMAYA İŞARET EDİYOR

Küresel ekonomideki gidişata dair önemli öncü endekslerden olan Baltık  Kuru Yük Endeksi (BDI) 425 seviyesine gerileyerek, Nisan 2016'dan bu yana en  düşük değere işaret etti.

Günlük olarak hesaplanan endeks, gemilerin belirli bir rota üzerindeki  ağırlık maliyetlerinin hesaplanmasıyla oluşturuluyor. Endeks, küresel büyümeyle  olan korelasyonu nedeniyle de önemle takip ediliyor.

Analistler, endeksteki gerilemenin deniz ticaretinde önemli bir  ağırlığı bulunan Çin'de zayıflayan aktiviteden kaynaklandığını vurguladı.

Gemi taşımacılığının bütün segmentlerinde bir düşüşün göze çarptığını  kaydeden analistler, Çin'de koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla  fabrikaların kapatılması ve ulaşımın sınırlandırılmasının endeksteki gerilemede  etkili olduğunu söyledi.

Analistler, halihazırda maruz kalınan yavaşlamanın taşımacılık sektörü  ve emtialar üzerinde gelecek dönemde etkisinin daha net görüleceğini dile  getirdi.

ÇİN YÖNETİMİNDEN EKONOMİYE ÇİFTE DESTEK

ABD ile Çin arasında Aralık 2019'da imzalanan birinci faz ticaret  anlaşmasından doğan yükümlülüklerin Çin yönetimi tarafından nasıl karşılanacağı  ise piyasaları tedirgin eden bir başka unsur olarak ortaya çıktı.

Çin ekonomisinin yavaşlayan büyüme hızıyla birlikte anlaşmada taahhüt  edilen ithalat kalemlerinin satın alınması da  zor olacak. ABD yönetimiyle geçen  günlerde görüşme yapan Çin tarafı, konuya ilişkin anlaşmanın şartlarını yerine  getireceklerini belirtmişti.

Analistler, Çin ekonomi yönetiminin salgının ekonomik etkilerini  hafifletmek için hem para hem de maliye politikalarıyla likiditeyi artırıcı  önlemler aldığını belirtti.

Çift taraflı destekleyici adımların piyasaları görece rahatlattığını  ifade eden analistler, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) 1 yıllık faizlerde 10 baz  puan indirime gittiğini, bankanın bu ay başında da bir ve iki haftalık repo faiz  oranlarında 10 baz puanlık indirimle piyasalara yaklaşık 1 trilyon 200 milyar  yenlik likidite sağladığını hatırlattı.

Analistler, PBoC'nin finansal istikrara yönelik endişelerinin kısıtlı  olduğunu, yine de politika faizinde indirime gitmesinin beklenmediğini kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ekonomik aktivitenin  oldukça düşük seviyelere inmesinin Çin ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin  olmasını beklediklerini belirterek, Çin'in 2020 büyüme tahminlerini aşağı yönlü  revize etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yaptığı açıklamada Çin'in 2020  büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye, S&P ise yüzde 5,7'den yüzde 5'e  indirdiğini duyurdu.




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