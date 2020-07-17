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Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklandı

17.07.2020 10:10

Son güncelleme : 17.07.2020 10:21
Kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 179,12 artarak 9 bin 596`ya yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 116,76 artışla 1.112 oldu.



AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayısa göre yüzde 179,12  artarak 3 bin 438'den 9 bin 596'ya çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da  yüzde 116,76 arttı ve 1112 oldu. Mayısta kapanan şirket sayısı 513 idi.

Türkiye'de haziran ayında 9 bin 719 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Buna göre, haziranda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde  179,12, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 112,96, kooperatif sayısı yüzde  200 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 116,76, kooperatif sayısı  yüzde 350, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,18 arttı.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde  109,34, kooperatif sayısı yüzde 115,79, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde  194,61 artış kaydetti.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 55,09, gerçek kişi ticari  işletme sayısında yüzde 62,38 artış, kooperatif sayısında yüzde 53,85 azalış  gerçekleşti.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN ÜÇTE BİRİ İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 719 şirket ve kooperatifin yüzde  85,21'ini limited şirket, yüzde 13,5'ini anonim şirket, yüzde 1,27'sini ise  kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,22'si İstanbul'da,  yüzde 9,14'ü Ankara'da, yüzde 5,47'si İzmir'de kuruldu. Haziranda tüm illerde  şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 555'i ticaret, 1558'i  imalat ve 1155'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari  işletmelerinin 1258'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve  motosikletlerin onarımı, 807'si inşaat, 440'ı imalat sektöründe faaliyet  göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Haziranda kapanan şirket ve kooperatiflerden 361'inin toptan ve  perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 151'inin  inşaat, 128'inin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 623'ünün toptan  ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 220'sinin  inşaat, 204'ünün ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösterdiği  belirlendi.

Haziranda 123 kooperatif kurulurken bunların 56'sı konut yapı, 24'ü  işletme, 13'ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 619 yabancı ortak sermayeli şirketten 389'u Türkiye,  47'si İran, 23'ü Suriye ortaklı olarak kuruldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 48'inin anonim,  571'inin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.




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