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Kuyumcular ellerindeki stoku annelere ayırdı

09.05.2020 11:50

Son güncelleme : 09.05.2020 11:50
Bu sene yeni tip corona virüs (Kovid-19) sürecine denk gelen Anneler Günü`nde en fazla talep gören sektörlerden biri de kuyumcular oldu. Salgın nedeniyle fiziksel mağazalarının çoğunu kapatan kuyumcular, işlerini internetten yürütüyor.



AA

Dünya ve Türkiye'de devam eden salgın önlemleri çerçevesinde çoğu iş yeri geçici olarak kepenk kapatırken, bunlardan biri de kuyum ve mücevher sektörü  oldu.

Mağazalarının büyük çoğunluğunu kapatan sektör, Anneler Günü  dolayısıyla gelen tüketici taleplerine bu sene çoğunlukla online alışverişle  yanıt verdi. Sektör temsilcileri Anneler Günü kapsamında aldıkları talepten  memnun olsa da, mağazalarını açacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Sürece ilişkin bilgi veren İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa  Atayık, Yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi duygu yoğunluklarının  zirveye çıktığı özel zamanların, kuyumculuk sektörü için büyük önem taşıdığını  söyledi.

Yıllık cironun yüzde 25'ini bu özel günlerin olduğu haftalarda  gerçekleştirdiklerine işaret eden Atayık, şunları kaydetti:

"10 Mayıs'ta insanlık hayatında her zaman müstesna bir yere sahip olan  kıymetli annelerimizin bir kez daha hatırlandığı, el üstünde tutulduğu bir zaman  dilimi olarak Anneler Günü'nü kutlayacağız. Ancak, bu yıl pandemi süreci  nedeniyle buruk bir süreçten geçiyoruz. Hem annelerimizin büyük bir kısmı virüs  tehdidi nedeniyle yaklaşık 45 gündür karantina altında. Risk grubunda oldukları  için sokağa çıkma yasağı var.

Bir süredir sevdiklerinden ve doğadan uzak kalan annelerimizi bugünün  anlam ve önemini anlatan bir altın, bir kolye, küpe, elmas gerdanlık, incili  küpe, bir yüzük veya mücevher taşlarıyla bezenmiş bir bileklik alarak  sevindiriyor. Kuyumcularımız, hem salgın süreci, hem de Mart-İstanbul Mücevher  Fuarı'nın 2021 yılına ertelenmesi nedeniyle şu anda çok önemli bir stoka sahip.  Her bütçe, çeşit ve zevke hitap eden model ve koleksiyonlarıyla sağlık  tedbirlerini en üst düzeyde alarak açık olan mağazalarımızla hem fiziki olarak,  hem de internet üzerinden yapılacak siparişlerle hizmet veriyor."

Corona virüsle ilgili hem Türkiye'den hem de yurt dışından olumlu  haberlerin geldiğine dikkati çeken Atayık, baharla birlikte piyasalarda genel  anlamda bir iyimserliğin hakim olduğunu aktardı.

Atayık, normalleşme süreci adımlarıyla birlikte pozitif yansımaların  tüketime de yansımasını beklediklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Özellikle bu süreçte salgın dolayısıyla siparişlerin online  mağazalara kaymasını bekliyoruz. Piyasadan aldığımız izlenimler de bu  tespitlerimizi doğruluyor. Kuyumculukta kredi kartında 8 taksit imkanı sunulması  özellikle hayatın tüm renklerinin eve sığdığı bugünlerde önemli bir alternatif  sunacağına inanıyoruz.

Anneler Günü'nde kredi kart satışları ve e-ticaretin bu yıl yüzde  15-20 artmasını bekliyoruz. Annelerimize takı hediye ederek pandemi nedeniyle  oluşan mesafeyi kısaltarak onlara olan derin sevgimizi en şık ve en zarif şekilde  ifade edebiliriz."

Atayık, yüksek altın fiyatlarının, alışverişin önünde bir engel gibi  gözükmesine rağmen, sektörün zengin ve alternatifli ürün çeşitleriyle her bütçeye  uygun ürün yelpazesine sahip bulunduğunu dile getirdi.

"TÜKETİCİ TERCİHLERİNDE ARTIK KENDİ İSTEDİĞİNE DEĞİL, E TİCARETE KOYULAN ÜRÜNLERE DOĞRU BİR KAYIŞ VAR"

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar,  bugüne kadar Anneler Günü'nde en fazla ciro yapan sektörlerin 2019 yılına kadar  mücevher sektörü olduğunu dile getirdi.

Bu sene pandemiden dolayı sektörün yüzde 90-95'inin kapalı olduğunu  anımsatan Kamar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak bazı sokak mağazaları çalışıyor, onlarda haftada bir ya da iki  gün çalışıyor. Bugünleri böyle geçiriyoruz. Mağazalardaki satışlar normal zamana  göre yüzde 90-95 düştü. Ancak özellikle online satışı olan mücevher şirketlerinin  satışları yüzde 100 ile yüzde 500 arasında değişen oranlarla artmış.

Fakat bu rakamlar 'çok iyi'lik söylemler değil çünkü mücevher  sektöründe e-ticaret çok büyük rakamlar tutmuyor. Büyük mağaza zincirleri, e  ticarette bir ya da iki mağazası kadar ciro yapabiliyor. Sepet ortalamasına  bakarsak da bu sene 2 bin TL civarındaki ürünler alınıyor. Bu sene ağırlıklı  olarak satılan ürünlerde özellikle bagetli ürünler öne çıkıyor. Anneler onun  dışında hediye edilen ürünlerin başında kolyeler geliyor."

Kamar, tüketici tarafından bu sene alınan ürünlerin ise kendi  tercihlerinden çok şirketlerin sosyal medyada öne çıkardığı ürünlerden oluştuğunu  belirterek, "Tüketici tercihlerinde artık kendi istediğine değil, e ticarete  koyulan ürünlere doğru bir kayış var. " dedi.




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