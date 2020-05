Kuyumcular ellerindeki stoku annelere ayırdı













Dünya ve Türkiye'de devam eden salgın önlemleri çerçevesinde çoğu iş yeri geçici olarak kepenk kapatırken, bunlardan biri de kuyum ve mücevher sektörü oldu.Mağazalarının büyük çoğunluğunu kapatan sektör, Anneler Günü dolayısıyla gelen tüketici taleplerine bu sene çoğunlukla online alışverişle yanıt verdi. Sektör temsilcileri Anneler Günü kapsamında aldıkları talepten memnun olsa da, mağazalarını açacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.Sürece ilişkin bilgi veren İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi duygu yoğunluklarının zirveye çıktığı özel zamanların, kuyumculuk sektörü için büyük önem taşıdığını söyledi.Yıllık cironun yüzde 25'ini bu özel günlerin olduğu haftalarda gerçekleştirdiklerine işaret eden Atayık, şunları kaydetti:"10 Mayıs'ta insanlık hayatında her zaman müstesna bir yere sahip olan kıymetli annelerimizin bir kez daha hatırlandığı, el üstünde tutulduğu bir zaman dilimi olarak Anneler Günü'nü kutlayacağız. Ancak, bu yıl pandemi süreci nedeniyle buruk bir süreçten geçiyoruz. Hem annelerimizin büyük bir kısmı virüs tehdidi nedeniyle yaklaşık 45 gündür karantina altında. Risk grubunda oldukları için sokağa çıkma yasağı var.Bir süredir sevdiklerinden ve doğadan uzak kalan annelerimizi bugünün anlam ve önemini anlatan bir altın, bir kolye, küpe, elmas gerdanlık, incili küpe, bir yüzük veya mücevher taşlarıyla bezenmiş bir bileklik alarak sevindiriyor. Kuyumcularımız, hem salgın süreci, hem de Mart-İstanbul Mücevher Fuarı'nın 2021 yılına ertelenmesi nedeniyle şu anda çok önemli bir stoka sahip. Her bütçe, çeşit ve zevke hitap eden model ve koleksiyonlarıyla sağlık tedbirlerini en üst düzeyde alarak açık olan mağazalarımızla hem fiziki olarak, hem de internet üzerinden yapılacak siparişlerle hizmet veriyor."Corona virüsle ilgili hem Türkiye'den hem de yurt dışından olumlu haberlerin geldiğine dikkati çeken Atayık, baharla birlikte piyasalarda genel anlamda bir iyimserliğin hakim olduğunu aktardı.Atayık, normalleşme süreci adımlarıyla birlikte pozitif yansımaların tüketime de yansımasını beklediklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi:"Özellikle bu süreçte salgın dolayısıyla siparişlerin online mağazalara kaymasını bekliyoruz. Piyasadan aldığımız izlenimler de bu tespitlerimizi doğruluyor. Kuyumculukta kredi kartında 8 taksit imkanı sunulması özellikle hayatın tüm renklerinin eve sığdığı bugünlerde önemli bir alternatif sunacağına inanıyoruz.Anneler Günü'nde kredi kart satışları ve e-ticaretin bu yıl yüzde 15-20 artmasını bekliyoruz. Annelerimize takı hediye ederek pandemi nedeniyle oluşan mesafeyi kısaltarak onlara olan derin sevgimizi en şık ve en zarif şekilde ifade edebiliriz."Atayık, yüksek altın fiyatlarının, alışverişin önünde bir engel gibi gözükmesine rağmen, sektörün zengin ve alternatifli ürün çeşitleriyle her bütçeye uygun ürün yelpazesine sahip bulunduğunu dile getirdi.Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, bugüne kadar Anneler Günü'nde en fazla ciro yapan sektörlerin 2019 yılına kadar mücevher sektörü olduğunu dile getirdi.Bu sene pandemiden dolayı sektörün yüzde 90-95'inin kapalı olduğunu anımsatan Kamar, şu değerlendirmelerde bulundu:"Ancak bazı sokak mağazaları çalışıyor, onlarda haftada bir ya da iki gün çalışıyor. Bugünleri böyle geçiriyoruz. Mağazalardaki satışlar normal zamana göre yüzde 90-95 düştü. Ancak özellikle online satışı olan mücevher şirketlerinin satışları yüzde 100 ile yüzde 500 arasında değişen oranlarla artmış.Fakat bu rakamlar 'çok iyi'lik söylemler değil çünkü mücevher sektöründe e-ticaret çok büyük rakamlar tutmuyor. Büyük mağaza zincirleri, e ticarette bir ya da iki mağazası kadar ciro yapabiliyor. Sepet ortalamasına bakarsak da bu sene 2 bin TL civarındaki ürünler alınıyor. Bu sene ağırlıklı olarak satılan ürünlerde özellikle bagetli ürünler öne çıkıyor. Anneler onun dışında hediye edilen ürünlerin başında kolyeler geliyor."Kamar, tüketici tarafından bu sene alınan ürünlerin ise kendi tercihlerinden çok şirketlerin sosyal medyada öne çıkardığı ürünlerden oluştuğunu belirterek, "Tüketici tercihlerinde artık kendi istediğine değil, e ticarete koyulan ürünlere doğru bir kayış var. " dedi.