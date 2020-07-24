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Lagarde: AB 15 yılda kazandıklarını yitirecek

24.07.2020 09:31

Son güncelleme : 24.07.2020 09:31
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Covid-19 pandemisinin yarattığı kriz ortamında, Euro Bölgesi`nin, geçen 15 yılda kazandığı kadar bir verimi yitireceğine dikkat çekti.



DHA

Avrupa'nın, Covid-19 krezine verdiği tepki ve yeni koşullara uyum konularında "sınavı geçtiğini" vurgulayan Lagarde, bununla birlikte, ECB senaryosunun doğru çıkması durumunda, ekonominin Covid-19 öncesi dönemdeki koşullara 2022 sonuna kadar dönemeyeceği uyarısı yaptı.

AB'ye üye her devletin kendi ulusal düzenlemelerinin, Avrupa'nın "hedefli ve etkin karşı duruşunda" başarılı olduğunun altını çizen Lagarde, Avrupa hükümetlerinin bu başarıyı, 2020 yılında mali dengenin gaysafi yurtiçi hasılanın yüzde 8.5'ine kadar bir açığa neden olan alışılagelmedik finansal genişlemeyle sağladıklarına işaret etti.

Avrupa'da, 2021'den itibaren 750 milyar euro büyüklüğünde yeni bir paketin devreye gireceğine işaret eden Lagarde, giderlerinin Avrupa borçlanma mekanizmaları üzerinden karşılanacak bir sistem ile bu miktarın 390 milyar euroluk bölümünün hielerden oluşacağını anımsattı.




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