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Lagarde: GSYH`de düşüş öngörüyoruz

08.05.2020 15:55

Son güncelleme : 08.05.2020 17:20
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği`nde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 8.0 düşeceğini öngördüklerini söyledi.



DHA

Avrupa Üniversite Enstitüsü tarafından düzenlenen, "Birliğin Durumu" başlıklı online konferansta konuşan Lagarde, AB'nin artık krize karşı önlemlere ilişkin harekette ikinci aşamaya geçmesi gerektiğini ve bu aşamada ECB'nin de üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı ve ekledi:

"ECB bu yıl GSYH'de yüzde 8.0'lik bir daralma öngörüyor. Euro Bölgesi için hükümet finansman desteğinin de bölge GSYH'sinin yüzde 10'u kadar büyüklükte olabilir."

Otomatik istikrar unsurlarının zamanı geldikçe devreye alınacaklarını vurgulayan Lagarde, Avrupa Birliği liderlerinin, AB'nin gelecek yedi yıllık bütçesini hazırlama konusunda da anlaştıklarını anımsatarak, bu bütçe büyüklüğünün 1.0 ile 1.5 trilyon euro arasında bir yerlerde olmasının beklendiğine dikkat çekti.






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