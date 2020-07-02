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Libya`ya ihracat 10 milyar dolara ulaşabilir

02.07.2020 17:16

Son güncelleme : 02.07.2020 17:16
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya`ya ihracatımız artarak devam ediyor ve Afrika`nın iç kısımlarına ürün ticaretinde kilit bir rol üstlendiğimiz göz önüne bulundurulduğunda yakın zamanda ihracatta 10 milyar dolara ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.



AA

Karanfil, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da 1,9 milyar dolar olarak  gerçekleşen Libya'ya ihracatın, bu yılın ilk 5 ayında 590 milyon dolar olarak  gerçekleştiğini bildirdi.

Geçen  yılın  aynı dönemine göre ihracatta 190 milyon dolarlık düşüş  gözlemlendiğini, bunun da pandemiden kaynaklandığını belirten Karanfil, haziran  itibarıyla çok daha pozitif tablolar yaşamaya başladıklarını aktardı.

Karanfil, şunları kaydetti:

"Biz bugün Libya'ya yaş sebze ve meyveden kimyevi ürünlere, hazır  giyimden mobilyaya, mücevherden makine ve aksamlarına, elektrik ve elektronikten  yapı malzemelerine, demir çelikten petrokimya ürünlerine, bilişim altyapı  malzemelerinden ilaca, bebek bezinden mamaya, bisküviden gofrete kadar çok geniş  bir yelpazede ürün ihracatı yapıyoruz. Libya'da halihazırda limanlar çalışmakta,  aynı şekilde hava yolu ile ürün gönderiminde de problem bulunmamakta. Bazı banka  işlemlerinde sorunlar yaşansa da uluslararası bankaların teyidi ile açılan  akreditiflerde sorun yaşanmamaktadır. Bununla birlikte Türk ulusal bankacılık  sisteminin desteğini, gelecek dönemlerde ticaretin sağlıklı şekilde ilerlemesi  için yanımızda daha çok görmek isteriz. Umarız buna ilişkin düzenlemeler,  Libya'da huzur tam olarak tesis edildikten sonra gerçekleşir."

"TÜRKİYE, İLK ANDAN İTİBAREN KENDİ HİKAYESİNİ OLUŞTURMA İSTEĞİNİ GÖRDÜ"

İhracatın yanı sıra Libya'ya yönelik yatırım projelerinde de önemli  gelişmeler yaşanabileceğini aktaran Karanfil, "Libya ulusal mutabakat hükümeti ve  Libya iş dünyası, yatırımların yapılması noktasında son derece hevesli. Çünkü  ülkenin gerçekliğini yakalayabilmesi ve normale dönebilmesi için bunların hızla  gerçekleşmesi gerekiyor. Hak ve haklıdan yana olan Türkiye, ilk andan itibaren  Libya'nın bu yeniden inşa ve kendi hikayesini oluşturma isteğini gördü, bu  noktada gerekli hassasiyeti gösterdi, göstermeye de devam ediyor." ifadelerini  kullandı.

Türkiye'nin; iş yapma kabiliyeti gelişkin bir ülke olduğunu, enerji ve  müteahhitlik başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirdiği projelerle  uluslararası alanda rüşdünü defalarca ispatladığını belirten Karanfil, Libya'da  yaşanan elektrik kesintisi krizinin çözümü için karşılıklı atılan adımların  sevindirici olduğunu kaydetti.

Karanfil, "Varlık içinde yokluk yaşayan bir toplumun en doğal  ihtiyacıdır enerjiye ulaşmak, elektrik kesintilerini bertaraf etmek. Buradaki  sorunun Türk şirketleri tarafından hızla çözümünün sağlanmasının iş yapma  kültürüne ciddi bir katkısı olacaktır. Bu durum diğer sektörlerde de benzer  çalışmaların yapılmasının önünü açacak, Türk iş insanlarının Libya'ya ilgisini,  aynı şekilde Libyalı iş insanlarının da Türkiye'ye ilgisini artıracaktır. İş  yapma kültürü geliştiği oranda çeşitlilik ve derinlik de kazanır."  değerlendirmesinde bulundu.

"ENERJİ İŞ BİRLİĞİ PANDEMİ NEDENİYLE KESİNTİYE UĞRADI"

Murtaza Karanfil, enerji tarafında iş birliği için atılan adımların,  pandemi nedeniyle kesintiye uğradığını belirterek, diğer alanlardaki iş birliğine  dayalı yatırımların çeşitlenmesini beklediklerini aktardı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisi başlamadan Libya Misurata  Free Zone (Misurate Serbest Bölgesi) ile Misurata Ticaret, Sanayi ve Tarım  Odası'nın, yatırım olanaklarını Türk iş insanlarına göstermek için kendilerini  davet ettiğini bildiren Karanfil, şunları kaydetti:

"Misurata Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'na biz de toplantı talebimizi  bildirdik. Toplantıda özellikle olmasını rica ettikleri sektörler vardı.  Alüminyum, ev aletleri, giyim ve ayakkabı, ilaç, liman işletmeciliği, metal,  mobilya, jeneratör, bilişim, gıda özel önem gösterdikleri ve mutlaka gelmesini  istedikleri sektörlerdendi. Süt ve süt üreticileri, şeker üreticileri, un  üreticileri, yemeklik yağ üreticileri, bisküvi üreticileri, makarna üreticileri,  domates üreticileri, meyve suyu ve içecek üreticileri de davet edilen sektörler  arasında yer alıyordu. Bunlar refah ve iyi yaşam için gerekli sektörler.

Libya kendi imalat sektörüne sahip olmadığı,  gıda dahil birçok alanda  üretimde sorun ve sıkıntı yaşadığı için bir başlangıç noktası olarak bu  sektörlerin Libya'ya yatırım yapmasını istiyordu. Hala da istiyor. Davetin temel  amacı da buydu. Pandemi nedeniyle karşılıklı yürütülen bu çalışmalar ve  girişimler sekteye uğradı ancak biz yakın zamanda bu tarafta da sürecin  başlamasını bekliyoruz. Bu noktada da girişimlerimiz devam ediyor. Hükümetimizin  ilgili bakanlıkları ve bizim gibi sivil toplum kuruluşları, iki ülkenin yüksek  yararını gözeterek süreçleri yönetiyor."

"BURAYI YAKINDAN TAKİP ETMEK ÖNEMLİ"

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, Libya'ya ihracatın  artarak devam ettiğini belirterek, "Afrika'nın iç kısımlarına ürün ticaretinde  kilit bir rol üstlendiğimiz göz önüne bulundurulduğunda yakın zamanda ihracatta  10 milyar dolara ulaşabiliriz. Tabii proje ve yatırım kısımlarında süreç,  istikrarın gelişim hızı paralelliğinde ilerliyor. Burayı yakından takip etmek,  ihtiyaçlara özel projeler geliştirmek ve an geldiği zaman hazır olmak çok önemli.  Libya ve Afrika ile ticari faaliyetlerini geliştirmek isteyen bütün iş  insanlarımıza bunu tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Libya ile ticari faaliyetlerin, proje ve yatırımların koruyucu  anlaşmalarla güvence altına alınmasının önemine işaret eden Karanfil, şunları  kaydetti:

"Ortak sanayi tesislerinin oluşturulması, serbest ürün dolaşım  anlaşmalarının yapılması, TSE'nin Libya'da akredite edilmesi, havacılık  sektöründe ortak çalışmalara imza atılması iki tarafın yüksek faydasına  olacaktır.

Türkiye'den Libya'ya ürünler deniz yolu ile 3 günde gitmekte. Libya'dan Afrika'nın içine doğru açılacak güvenli bir ticaret yolu, ürünlerin iç  kısımlara teslimini 1-2 haftaya indirecektir. Gümrük vergisi oranlarının düşük  kalması, ulaşımın daha az maliyetli olması gibi kolaylıklar da düşünülünce kesinlikle iş insanlarımızın dikkat kesilmesi gereken bir coğrafyadan söz ediyoruz."




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