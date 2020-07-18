Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Limanlarda elleçlenen yük miktarı arttı

18.07.2020 10:40

Son güncelleme : 18.07.2020 10:40
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen limanlarda elleçlenen yük miktarı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 243 milyon 435 bin 583 ton olarak gerçekleşti.



AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü haziran ayına ait yük istatistikleri açıkladı.

Buna göre, bu yılın ocak-haziran döneminde limanlarda elleçlenen  (limanlarda gerçekleştirilen her türlü yükleme ve boşaltma işlemi) yük miktarı,  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artış gösterdi. Limanlarda elleçlenen  yük miktarı, söz konusu dönemde 243 milyon 435 bin 583 ton oldu.

Haziranda ise limanlarda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı  ayına göre yüzde 1,6 azalarak 38 milyon 282 bin 461 tona geriledi.

Limanlardan gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı haziranda  geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 10 milyon 946 bin 458 ton, ithalat  amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 2,1 azalarak 17 milyon 181 bin 581 ton olarak  gerçekleşti. Ocak-haziran dönemine bakıldığında ise dış ticaret amaçlı deniz yolu  taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 3,6 artışla 179 milyon 623 bin 18 tona yükseldi.

Haziranda limanlarda  elleçleme miktarı en fazla artış gösteren yük  cinsi taş kömürü oldu. Taş kömüründe (briketlenmemiş) elleçleme miktarı, bir  önceki aya göre 724 bin 7 ton artışla 2 milyon 263 bin 787 tona ulaştı. Bu yük  cinsini, 357 bin 227 ton artışla portland çimento takip etti.

EN FAZLA YÜK TAŞIMASI RUSYA İLE YAPILDI

Haziranda deniz yoluyla dış ticarette en fazla yük taşımacılığı 4  milyon 92 bin 765 tonla Rusya ile gerçekleşti. Rusya'yı sırasıyla 2 milyon 60 bin  691 tonla ABD, 1 milyon 673 bin 767 tonla İtalya takip etti.

Deniz yoluyla ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 147 bin 371  tonla İtalya'ya taşımalarda yapılırken bu ülkeyi 898 bin 693 tonla İspanya, 763  bin 402 tonla ABD izledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.786
Değişim :  -0,02% |  -21,44
Açılış :  118.865  
Önceki Kapanış :  118.808  
En Yüksek
119.161 En Düşük
118.361
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 8,36 7.899.784 % 10,00  
AGYO 2,53 25.191.161 % 10,00  
MERIT 30,80 546.546 % 10,00  
KENT 1.373,10 23.012.756 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.707.718 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5995 8,6426 % 0,18  
Frank 7,2842 7,3281 % 0,87  
Riyal 1,8241 1,8332 % 0,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 12,40  
Altın Gr. 399 399 3,12  
Cumhuriyet 2.597 2.620 21,00  
Tam 2.675 2.689 21,60  
Yarım 1.298 1.315 10,60  
Çeyrek 651 658 5,20  
Gümüş.Ons 19,32 19,36 0,17  
Gümüş Gr. 4,26 4,27 0,04  
B. Petrol 43,09 43,09 -0,26  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru