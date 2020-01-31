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Litvanya ile ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar

31.01.2020 14:40

Son güncelleme : 31.01.2020 14:40
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve Litvanya arasındaki toplam ticaret hacminin 562 milyon dolar olduğunu belirterek, "Bunu ilk aşamada 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Litvanya'nın muadil kuruluşu Enterprise Lithuania tarafından düzenlenen Litvanya-Türkiye İş Forumu'na  katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilk  Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Protokolü'ne (JETCO) imza attıklarına dikkati  çekerek, anlaşmanın ve iş forumunun Türkiye ve Litvanya arasındaki ticari ve  ekonomik ilişkiler açısından bir basamak olduğunu söyledi.

Her iki ülkenin de yüksek büyüme ve inovasyon kapasitesine sahip  olduğunu dile getiren Pekcan, küresel ekonominin içinde bulunduğu koşullarda iki  ülkenin ortak projelerde iş birliği yapmasını son derece önemli gördüklerini  vurguladı.

Pekcan, Türkiye'de genç ve iyi eğitilmiş iş gücünün bulunduğuna  dikkati çekerek, "Litvanya ile toplam ticaret hacmimiz 562 milyon dolar,  gerçekten çok az. Bunu ilk aşamada 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Daha  sonra da limitleri iki ülke iş insanları arasındaki ortak çalışmalar  belirleyecek. " ifadesini kullandı.

"LİTVANYA'DAKİ START-UP PROGRAMLARINA 19 TÜRK FİRMASI BAŞVURDU"

Hizmet ticareti ve yatırımlarda iş birliği imkanlarının çok fazla  olduğuna işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Litvanya, inovasyon, teknoloji, FinTech, iletişim ve bilgi  teknolojilerine yatırım yapan ve başarılara imza atmış bir ülke. Bu anlamda söz  konusu alanlardaki iş birliklerine son derece önem veriyoruz. Litvanya'daki  start-up programlarına 19 Türk firması başvurdu. Bunlardan 10'u onaylanmış  durumda. Bu konuda da Bakanlık olarak kendileriyle iş birliği yapmaya ve  firmalarımızı desteklemeye hazırız."

"LİTVANYA, BALTIK ÜLKELERİNE ULAŞMAK İÇİN HUB OLARAK GÖRÜLEBİLİR"

Bakan Pekcan, Litvanya ile turizm sektörü iş birliğinden son derece  memnun olduklarını dile getirerek, burada sağlık turizminin de ön plana çıkması  gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin sağlık alanında başarılı sonuçlar aldığını, oldukça  rekabetçi fiyatlarla kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu ifade eden Pekcan,  "Litvanyalı temsilcilerin sağlık problemleri olsun istemeyiz ama olursa en kolay  ve hızlı çözümün Türkiye'de olduğunun altını çizmek isteriz." ifadelerini  kullandı.

Pekcan, Türkiye açısından Litvanya'nın, gıda ve perakende  sektörlerinde Baltık ülkelerine girişte bir hub, giriş kapısı olarak  görülebileceğini dile getirerek, bu açıdan da büyük fırsatlar bulunduğunu  söyledi.

Türk müteahhitlik sektörünün dünyada ikinci sırada bulunduğunu  anımsatan Pekcan, "Şu ana kadar 10 binin üzerinde, toplamda 400 milyar dolarlık  proje üstlenilmiş durumda. Litvanya'da da birçok altyapı, liman projesi, Viking  Train, Baltık Demiryolu Projesi, Vilnius Havaalanının yenilenmesi projesi var.  Burada da Türk müteahhit firmalarımızın da Litvanyalı firmalarla iş birliği  içinde çok başarılı işler gerçekleştirebileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak Litvanya iş dünyasına her zaman  kapılarının açık olduğunu ifade ederek, iki ülke iş hacminin artırılması için iş  konseylerinin lokomotif görevi göreceğine inandığını vurguladı.

"FİRMALAR İÇİN İŞ DOSTU BİR YATIRIM ORTAMI SUNUYORUZ"

Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eşbaşkanı Zygimantas Vaiciunas da  Litvanya ve Türkiye'nin hızlı büyüyen ekonomiler olduğuna dikkati çekerek,  firmalar için iş dostu bir yatırım ortamı sunduklarını söyledi.

Vaiciunas, yeni iş birliği fırsatlarını araştırmak istediklerinin  altını çizerek, FinTech ve start-up alanlarında başarı hikayelerine imza  attıklarını belirtti.

İş ortamında esnek olabilmek için önemli adımlar attıklarını dile  getiren Vaiciunas, "Litvanya, Türk şirketleri için Baltık ülkelerine daha geniş  alanlara yayılabilmek için bir sıçrama tahtası, Türk şirketleri için açılan bir  kapı olabilir. Türkiye de Litvanya için Asya ülkelerine açılan bir kapı olabilir.  Aslında bu aradaki açığı kapatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"İKİ ÜLKE EKONOMİ DÜNYASININ BİRBİRİNİ DAHA DA TANIMAYA İHTİYACI VAR"

DEİK Başkanı Nail Olpak da iki ülke ekonomi dünyasının birbirini daha  da tanımaya ihtiyacı olduğunu ifade ederek, Litvanya'nın finansal teknolojiler  anlamında Avrupa'nın önde gelen bir ülkesi olduğuna dikkati çekti.

Olpak, Litvanya'nın Ar-Ge altyapısı ve bilişim vadilerine de önemli  yatırımlar yaptıklarını anlatarak, bu potansiyelin Türk iş adamlarınca  değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

DEİK Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Gökhan Yavuzer de  Litvanya'nın Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olduğuna dikkati çekerek, Türkiye  için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Forum kapsamında DEİK ve Enterprise Lithuania arasında bir mutabakat  zaptı imzalandı.

Bakan Pekcan, Litvanya-Türkiye İş Forumu'nun ardından Litvanya  Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jaroslav Narkeviç ile de bir araya gelerek ikili  bir görüşme gerçekleştirdi.




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