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Lübnan Arap ülkelerinden beklediği desteği alamadı

24.07.2020 13:05

Son güncelleme : 24.07.2020 13:05
Lübnan yönetiminin, döviz likidite sorunu ve hayat pahalılığıyla derinleşen ekonomik kriz karşısında Körfez`deki Arap ülkelerinden yardım alma çabaları bugüne kadar sonuç vermedi.



AA

Ülkede geçen yıl hükümetin iletişime ve özellikle de sosyal iletişim  ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine karşı halkın sokağa  dökülmesiyle gün yüzüne çıkan ekonomik kriz, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını ve ABD'nin Beşşar Esed rejimine yaptırımı öngören "Sezar Suriye Sivil  Koruma Yasası" gibi etkenlerle derinleşmeye devam ediyor.

Son 30 yılın en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya bulunan  Lübnan'da ABD'nin yaptırımlarının hedefindeki Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin  desteğiyle ocak ayında kurulan "kurtarma hükümeti", Lübnan'a yardım için önceki  yıl Fransa'da düzenlenen CEDRE Konferansı'nda vadedilen düşük faizli krediler  ve Körfez'deki Arap ülkelerinden gelecek yardımlardan umutluydu.

Hatta Başbakan Hassan Diyab, kabinesini açıklamak üzere 22 Ocak'ta  Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, ilk yurt dışı  ziyaretini bir Arap ülkesine büyük ihtimalle de Körfez ülkelerinden birine  yapacağını dile getirerek, Arap ülkelerinin vereceği desteğe talip olacağı  imasında bulunmuştu.

Ancak Lübnan lirasının birkaç ay içinde yüzde 80 civarında değer  kaybetmesi, artan hayat pahalılığı ve döviz likidite sorununa bağlı olarak  akaryakıt, ilaç ve temel gıda maddelerinde görülen ithalat kısıtlamaları  nedeniyle ekonomik krizin halkı tüm alanlarda etkilemesine rağmen Arap  ülkelerinden bugüne kadar yardım noktasında herhangi bir adım atılmış değil.

Hatta bu süreçte Başbakan Diyab hükümetinden Dışişleri Bakanı Nasif  Hitti'nin Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyaret dışında üst düzey resmi temaslara da  tanıklık edilmedi.

LÜBNANLI YETKİLİNİN KUVEYT ZİYARETİ

Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, Cumhurbaşkanı Mişel Avn  adına yardım talebini iletmek üzere 12 Temmuz'da Kuveyt'e gitti.

İbrahim, Kuveyt ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret,  Lübnan'a mevcut ekonomik krizden çıkışı konusunda yardımcı olacak ortak fikirleri  masaya yatırmayı hedefliyor. Kuveyt'in tarih boyunca Lübnan'a desteğini  esirgemediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt'in her zaman Lübnan'ın yanında yer aldığını dile getiren  İbrahim, "Bizler, geleceğimize ve Lübnan'ın istikrarına yönelik endişelerimizde  Kuveyt'i sığınak biliriz." dedi.

Lübnan basını, İbrahim'in Cumhurbaşkanı Avn adına yardım talebinde  bulunmak üzere Katar ve Umman'ı da ziyaret ettiğini yazdı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN LÜBNAN'A VAATLERİ

Bu arada Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari de  haziranın başından beri ülkedeki krizle ilgili Lübnanlı siyasiler ile Beyrut'taki  Batılı diplomatlarla bir dizi görüşmeler gerçekleştirse de Riyad yönetiminin,  Lübnan'a yardım konusunda duyurduğu herhangi bir girişim yok.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Lübnanlı yetkili, Körfez  ülkeleri ziyaretinde Katar, Kuveyt ve Umman'dan yardım sözü aldı.

Söz konusu ülkelerin Lübnan'a mali yardımda bulunmasına pek ihtimal  vermeyen kaynaklar ise "Körfez ülkelerinin yardımları, mevcut ekonomik krize  karşı bazı sektörleri desteklemek şeklinde olabilir. Hatta Beyrut ve Doha'da  bunun üzerinde birtakım çalışmalar da yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Umman'ın kısıtlı imkanlarına rağmen Lübnan'a yardım etmeye hazır  olduğunu belirttiğini aktaran kaynaklar, Suudi Arabistan'ın ise Lübnan'a yardım  konusunda hazır olmadığı mesajları verdiğini ifade etti.

Kaynaklar, ancak Lübnan Emniyet Genel Müdürü İbrahim'in Riyad'ı  ziyaret için girişimlerini sürdürdüğü bilgisini verdi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN YARDIM İÇİN ÖNE SÜRDÜĞÜ ŞARTLAR

İbrahim, Kuveyt ziyaretinden sonra Suudi Arabistan'ın Beyrut  Büyükelçisi Buhari ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada İbrahim, "Lübnan, Suudi  Arabistan'ı Arap ülkelerine açılan anahtar olarak görüyor. Buhari'yle, yaptığım  ziyaretleri ve aldığım olumlu mesajları paylaştım." dedi.

Lübnan Liva gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Salah Selam, konuya  ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Lübnan yönetimiyle  uyumlu olmadığı dolayısıyla Riyad'ın yardım konusunda olumlu bir mesaj  vermeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisine yakınlığıyla bilinen Selam,  şunları kaydetti:

"Riyad yönetimi, tutumunu açıkça belirtiyor. Suudi Arabistan'ın Beyrut  Büyükelçisi Buhari, bugüne kadar Lübnan Başbakanı Diyab'ı ziyaret etmedi. Suudi  Arabistan'ın yaklaşımı açık: Lübnan'ı Arap çizgisine geri getirecek ulusal  dengeye sahip bir hükümetin kurulmasını istiyor."

İbrahim'in Kuveyt ziyaretine de değinen Selam, ziyaretten olumlu bir  sonuç çıkmadığını savundu.

LÜBNAN'IN ULUSLARARASI CİDDİ DESTEKLERE İHTİYACI VAR

Lübnanlı ekonomistler ise Katar ve Kuveyt gibi Körfez ülkelerinin  muhtemel yardımlarının Lübnan'daki ekonomik krize çare olmayacağını, ancak  uluslararası ciddi desteklerle bu krize karşı konulabileceğini belirtiyor.

Ekonomi uzmanı Lüveys Hubeyka, Lübnan'a ulaşacak her türlü mali  yardımın yararlı olacağını belirterek, "Lübnan'ın halihazırda 5 milyar dolara  ihtiyacı var. Bu meblağ, doğrudan yatırım şeklinde ülkeye girmeli." ifadelerini  kullandı.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar  doları aştığını kaydetmişti.

Hükümet, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar  dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başladığını  açıklamıştı.




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