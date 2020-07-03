Lübnan Maliye Bakanı Gazi Wazni, IMF ile görüşmelerin askıya alındığını ifade etti.
Lübnan ile IMF arasında görüşmeler askıya alındı
03.07.2020 09:51
Son güncelleme : 03.07.2020 09:51
Lübnan Maliye Bakanı Gazi Wazni, IMF ile görüşmeleri askıya alındığını, görüşmelerin devam etmesi için Lübnan'da ekonomik reformları başlamasının ve zararların hesaplanmasına ortak bir yaklaşım konusunda Lübnan tarafında bir anlaşmaya varılmasının beklendiğini ifade etti.
Wazni, görüşmeler yeniden başlayana kadar IMF ile temas halinde olmaya devam edeceğini de belirtti.
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