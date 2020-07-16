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Lübnan`dan ekonomik krize karşı `yapılandırma` adımı

16.07.2020 14:00

Son güncelleme : 16.07.2020 14:14
Lübnan Merkez Bankası, mevcut ekonomik krize karşı sektörü korumak amacıyla bankaları yeniden yapılandırmaya gidiyor.



AA

Merkez Bankası'nın yayımladığı idari genelgede, Lübnan'daki "Bankaları  Yeniden Yapılandırma Komitesi" adı altında özel bir komitenin oluşturulduğu  belirtildi.

Söz konusu komitenin, ülkedeki bankaların mali durumunu araştırma  çalışmalarında bulunacağına işaret edilen genelgede, Bankaları Yeniden  Yapılandırma Komitesi'nin bankacılık sektörünü koruma yönünde gerekli adımların  atılması çalışmaları çerçevesinde kurulduğuna dikkat çekildi.

Lübnan'da halihazırda 60'tan fazla yerli ve yabancı özel banka  faaliyet gösteriyor. Merkez Bankasının yeniden yapılandırma çalışması  çerçevesinde bazı bankaların birbirilerine entegre edilmesi bekleniyor.

EKONOMİK KRİZ VE HAYAT PAHALILIĞI

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça  kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan  bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Hassan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90  milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar,  aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki  dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirasının  karaborsadaki değer kaybı sürüyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan  lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10  milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başladığını  açıklamıştı.




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