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Lufthansa`dan flaş uyarı! İflas koruma başvurusunda bulunabilir

17.06.2020 16:37

Son güncelleme : 17.06.2020 16:37
Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketinin olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların onayını alamaması durumunda, şirketin kreditörlerden korunmak için iflas koruma başvurusunda bulunabileceği konusunda uyardı.



AA

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 25  Haziran'da düzenlenecek genel kurul toplantısına katılımın yüzde 50’nın altında  kalmasını beklediği belirtildi. Açıklamada, paketin genel kurulda kabul edilmesi  için katılanların üçte ikisinin lehte oy kullanması gerektiği de hatırlatıldı.

Şirketin en büyük hissedarlarından Alman milyarder Heinz Hermann  Thiele’nın, hükümet tarafından sağlanması öngörülen kurtarma paketinin kendisini  memnun etmediğini dile getirmesinden sonra gelen Lufthansa açıklamasında,  “Lufthansa’nın en büyük hissedarı Heinz Hermann Thiele’nın son açıklamaları göz  önüne alındığında, yönetim kurulu, kurtarma paketinin kabul edilmesi için gerekli  olacak oyların üçte iki çoğunluğa ulaşamamasının mümkün olduğunu düşünüyor.”  ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bunun da Deutsche Lufthansa AG'nin, hemen başka bir çözüm  bulunamazsa, yıllık genel kurul toplantısından birkaç gün sonra iflas hukuku  uyarınca  kredi verenlerden korunmak için iflas koruma başvurusu yapacağı  anlamına geldiği kaydedildi.

Lufthansa hissedarlarının 20 Haziran'a kadar, olağanüstü genel kurul  toplantısına katılmak için kayıt yaptırmaları gerekiyor. Hissedarların yüzde 85'i  Almanya'da yaşıyor. Thiele, Alman hava yolu şirketinin yüzde 15,5 hissesini  elinde bulunduruyor.

Şirket, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman  hükümeti 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.

Şirketin denetleme kurulunun kabul ettiği kurtarma paketi; Alman  hükümetinin, Alman Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) aracılığıyla yüzde 20 hisse satın  alarak şirkete sermaye takviyesini içeriyor.





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