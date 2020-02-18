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Madencilik şirketi Glencore beş yıl sonra ilk kez zarar açıkladı

18.02.2020 10:47

Son güncelleme : 18.02.2020 10:53
Madencilik şirketi Glencore, 2015`ten beri ilk kez yıllık zarar açıkladı. Glencore`dan yapılan açıklamada 2019`un tamamında 404 milyon dolar net zarar bildirildi.



FOREKS

150'den fazla ülkede faaliyet gösteren madencilik şirketi Glencore'dan yapılan açıklamada 2019'un tamamında 404 milyon dolar net zarar bildirildi.

Şirket 2018'de 3,41 milyar dolar kar açıklamıştı.

Çekirdek kazançlar veya faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi düzeltilmiş kazançlar ise 11,60 milyar dolar ile analistlerin 11,25 milyar dolarlık tahminini geçti.

Şirket esas olarak Kolombiya kömürü, Çad petrolü ve Afrika bakır operasyonları ile ilgili 2,8 milyar dolarlık değer düşüklüğü yaşadı.




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