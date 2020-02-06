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Makine ihracatçıları 2020`ye fiyat ve miktar artışıyla başladı

06.02.2020 14:56

Son güncelleme : 06.02.2020 14:56
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine ihracatçılarının 2020`ye hem fiyat hem miktar artışıyla başladığını belirterek, "Bu yıl sektör ihracatının yüzde 8-10 civarı artacağını düşünüyoruz" dedi.



AA

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), yurt içi sabit sermaye yatırımları ve ihracata ilişkin sektörün yıl sonu verileri ile üretim ve ihracat stratejisini İstanbul'da düzenlenen basın  toplantısıyla duyurdu.

Başkan Karavelioğlu, toplantıda sektörün marka değerinin yükselmesi,  teknoloji geliştirme kapasitesinin artması, finansmana erişiminin kolaylaşması ve  nitelikli iş gücü istihdamının büyümesi için gerekli gördüklerini açıkladı.

"OCAK AYINDA İHRACATIMIZ YÜZDE 7 ARTTI"

Dış ticaret açığını 2019'da 5 milyar dolar seviyesine düşürmeyi  başaran makine sektöründe, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,8 ile  rekor seviyeye ulaştığına dikkati çeken Karavelioğlu, sektörün geçen yılı 17,9  milyar dolarlık ihracatla kapattığını hatırlattı.

Karavelioğlu, uzun süre sonra yeniden makinelerin birim fiyatlarını  artırmayı başardıklarını ve 2020'ye hem fiyat hem miktar artışıyla başladıklarını   belirterek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Elde  ettiğimiz yüzde 7'lik büyümede ihracat artışında makinelerimizin 2018 değerlerine  geri dönüyor olmasının katkısı var. Sektörün değer artışı, fiyat düşürmek zorunda  kaldığı 2019'dan sonra miktar artışını yeniden geride bıraktı ve makinelerin  kilogram başına ortalama birim fiyatı 5,7 dolara yükseldi. 2020'de ihracatımızın  yüzde 8-10 civarında artacağını düşünüyoruz."

Sektörün 2030 hedefinin ise Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde  15'inin gerçekleştirmek olduğuna işaret eden Karavelioğlu, fiyat ve miktarda  kaydedilen artışın 2030 hedeflerine yönelik güveni pekiştirdiğini de söyledi.

"İHRACATIN VE İHRACATÇININ FİNANSMANI ÖLÇEK BÜYÜTÜCÜ ETKİ OLUŞTURUR"

Bakanlıkların 11. Kalkınma Planı ekseninde strateji planları  hazırladığını ve teknoloji hamlesinde odak sektörün "makine" olduğuna dikkati  çeken Karavelioğlu, "Bu program makine sektörü üzerinden denendi biz de çok büyük  memnuniyetle bu odakta yer aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Kutlu Karavelioğlu, ihracatın ve ihracatçının finansmanının çok önemli  olduğunu, bu konunun çözülmesinin ölçek büyütücü bir etkisi olacağına dikkati  çekerek, şöyle konuştu:

"Yüzde 26 ile dünyada ihracata en çok destek veren kredi kuruluşları  arasında yer alan Eximbank'ın imkanlarından sektörümüzün gereklerine uygun  biçimde yararlanmalıyız. Tüketim mallarına uygun kısa vadeli finansman modelleri  yerine rakip ülkelerde olduğu gibi, hedef pazarlarda alıcı kredileri de dahil  orta-uzun vadeli programlar geliştirmeliyiz.  Kredilerin teminatlandırılması  konusunda da sektörel bir açılıma ihtiyaç var."

"KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA"

Sektörün yatırım ölçeklerinin büyütülmesi ve verimliliği artırma  hedeflerine ulaşmak için kayıt dışıyla mücadele ile piyasa denetim ve gözetimini  öncelikleri arasına koyduğunu belirten Karavelioğlu, sektörün en öncelikli  meselesinin yatırım ve faaliyet ortamının hızla iyileştirilmesi olduğunu  belirtti.

Karavelioğlu, makine sektörünün yüzde 24,9 olan kayıt dışı  ortalamasının rakip ülkelerdeki seviyeye inmesini sağlamak zorunda olduklarına  dikkati çekerek, "Burada hem devlete hem de sektörel derneklerimize görev  düşüyor. Kayıt dışıyla mücadelede pilot sektör olmaya hazırız." dedi.

"İTHALATI ÖZENDİRİCİ UYGULAMALARDAN VAZGEÇMELİYİZ"

Türkiye'de en fazla arge merkezine sahip sektörün makine imalat  sanayii olduğunu ve haksız rekabetten korunması gerektiğini aktaran Karavelioğlu,  "Niş alanlarda derinleşmek kabiliyetimiz var. Ülkemizdeki endüstriyel tesislerden  referans kazanabilmemiz için yerlileşme çabaları artmalıdır. Korumacı tedbirlerin  küreselleştiği bir dönemde kamu yatırımlarını lehimize çevirmeli, teşvik mevzuatı  içinde ithalatı özendiren uygulamalardan kaçınmalıyız." ifadelerini kullandı.

Karavelioğlu, korumacı politikaların dünyada bir yerelleşme furyası  oluşturduğuna da dikkati çekerek, bu durumun makine imalatçılarını aralarında  Türkiye'nin de bulunduğu ana pazarlarda yatırım yapmaya zorladığını dile getirdi.

"MAKİNE VE TEKNOLOJİ ÜRETEN ÜLKELER SAYGI VE İTİBAR GÖRÜR"

Makine ticaretinde alıcı ve imalatçı arasında bir doku uyuşması olması  gerektiğine dikkat çeken Karavelioğlu, makine üreten ülkelerin temsilcilerinin  her daim daha fazla saygı ve itibar gördüğünü söyledi.

Başkan Karavelioğlu bu sebeple Türkiye'nin üretim teknolojileri  geliştiren ve ihraç eden ülke vizyonunda ısrarcı olması gerektiğini vurguladı.

ABD, Çin, Almanya ve Güney Kore'nin sektörün önde gelen teslimatçıları  olduğuna işaret eden Karavelioğlu, "En çok ihracat yapan ülkelerin ürünlerinin bu  ihracattaki kompozisyonuna bakıldığında ilk 3 üründen 2'sinin makine ve  elektronik olduğunu görüyoruz. Bu da onların bu mertebeye nasıl geldiklerini de  gösteren bir açılım." dedi.

Karavelioğlu, Türkiye'nin dünya ticaretinde rekabetçi olduğu 285  ürünün 29'unun makine ve 21'inin elektrikli makineler ve elektronikten olduğunu  belirterek, "Makinelerde de fevkalade rekabetçi olduğumuz ortaya çıkıyor. Yani  bir odak sektör olmaya hazır olduğumuzu bunu hak ettiğimizi gösteren temel bir  yaklaşım." diye konuştu.

"ÇEVRE SORUNLARINA ENDÜSTRİYEL STRATEJİLERDE YER VERİLMELİ"

Verimlilik kavramının makinelerin performansında önemli bir kriter  haline geldiğini ve daha az enerji harcayarak daha çok iş yapmanın temel bir  ölçüt olduğunu aktaran Karavelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevre sorunlarına ve iklim değişikliğine endüstriyel stratejilerde yer vermeyen ülkelerin dış ticaretten alacağı pay sınırlanacak. Ana pazarımız Avrupa Birliği (AB) planlı bir geçiş süreci sonunda, kötü gidişe kayıtsız kalan  ülkelerin mallarını ithal etmeyecek. On yılı aşkın bir süreçte  ürünlerinin büyük  kısmını AB direktiflerine uygun hale getirmiş bir sektörün temsilcileri olarak  biz bu yaklaşımı insanlığın temel değerlerine uygun buluyoruz."

"KORONAVİRÜS SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK"

Başkan Karavelioğlu koronavirüs salgınının uluslararası talebe etkisine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Makine ihracatında, özellikle makine yatırım malları olanlarda, bunları almak için gidip bunun çalışanını ve fabrikasını görmelisiniz. Bir makinenin imalatı 6 sene sürebilir. Bir kere bu seyahatlar etkilenecek ve siparişin askıya alınacağını görüyoruz. Sektörde en büyük ihracatçılar aynı  zamanda en büyük ithalatçılar. Dolayısıyla sektör durumdan etkilenecek."




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