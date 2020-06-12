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Makine sektörünün ihracatı geriledi

12.06.2020 12:34

Son güncelleme : 12.06.2020 12:34
Makine sektörünün ihracatı, son iki ayda (nisan-mayıs) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40`tan fazla daralırken, ilk 5 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 geriledi.



AA

Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 5  ayında toplam ihracat 6,2 milyar dolar oldu. Sektörün en büyük pazarlarından  Almanya ve İtalya’ya ihracatı mayıs ayında yüzde 45 düşerken, ABD’ye ihracattaki  gerileme Mayıs ayında yüzde 63’ü buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği  Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Makine üretiminin ana merkezleri olan Çin, AB ve  ABD’deki makine imalatının salgın nedeniyle felce uğradığını ve Batı’nın, üretim  ve tedarikte Çin’e bağımlı olmanın ağır sonuçlarıyla yüz yüze geldiğini  belirterek, “Küreselleşme anlayışıyla Çin'e tanınan imtiyazlar dünyanın aleyhine  oldu fakat üretimin dağılımında oluşan büyük dengesizlik bu dönemin sonunu  getirdi.

Çin-ABD gerginliğinin, Trump tekrar seçilemezse dahi kalıcı hale  geldiği düşünülüyor; çünkü Çin her yıl 400 yıl milyar dolar makine ihraç ediyor  ve dünya makinelerinin üçte birini üreten bu ülkenin ikamesi herkes için  öncelikli mesele haline geliyor. Salgın sürecinde dünya mal ticareti miktar  bazında yüzde 20’ye yakın düştü, sene sonuna kadar düşüş daha da artabilir. Bu  süreçte en belirleyici faktör teknoloji olacak, ticari sınırları en kolay o  geçecek. Türkiye’nin ekonomik büyüme performansına da yüksek teknolojili ürün  ihracatından aldığımız pay yön verecek.” değerlendirmelerinde bulundu.

Yıla iyi başladıklarını ancak toplam ihracatın yüzde 40’ının  gerçekleştiği beş büyük pazarın birden karantina altına alınması nedeniyle frene  basmak zorunda kaldıklarını ifade eden Karavelioğlu şunları kaydetti:

“Son iki yıldır cirolarımızda ihracat çok belirleyici. Ancak küresel  ticaret duraklayınca kapasite kullanım oranımız yüzde 51'e kadar geriledi.  Sektörümüz, ekonomik krizleri diğer sektörlere göre 3 ila 6 ay arası bir farkla  geriden takip ediyor. Salgın döneminde ancak elimizdeki siparişleri tamamladık.  Bu dönemde hiç sipariş alamadığımız için birçok imalatçı firmamızın üretimi 2-3  ay içinde durma noktasına gelebilir. Fakat hâlâ fırsatlar var. ABD sanayisi için  Meksika ne kadar önemliyse, Avrupa sanayisi için de Türkiye’nin aynı önemde  olduğunu unutmamalıyız.

Avrupa’nın küresel rekabette güçlü olabilmek için Türkiye’nin üretim  altyapısından yararlanmaya ihtiyacı var. Türkiye makine çeşitliliği ve ölçekler,  fiyat ve performans, kalite anlayışı ve sürdürülebilirlik konularında optimum bir  konfigürasyon oluşturuyor. Şu anda işlerini Çin’e kaptırmak istemeyen bazı Avrupa  firmaları yeniden faaliyete geçmeleri zaman alacağından ellerindeki siparişleri  bizimle paylaşma arayışı içindeler. Küresel üretimin coğrafi dağılımı değişiyor,  doğru adımlarla yeniden hız kazanabiliriz. Korumacı politikalarla katı defans  yapılırsa, yurt içi siparişlerin de katkısıyla istihdam gücümüzü kaybetmeyiz.”

KATMA DEĞERİ YÜKSEK NİHAİ ÜRÜNLERİN GÖZETİLMESİ YERİNDE KARAR

Karavelioğlu, pandemi öncesinde başlayan teknoloji savaşlarında  korumacı politikalar ve yerlileşme stratejileriyle önemli bir eşiğe gelindiğini  vurgulayarak, "Teknoloji üreten firmaları güçlendirmek için korumacılığın hacmi  giderek genişliyor. Üretim teknolojilerini ilave gümrük vergileri ve tarife dışı  engellerle korumak ticaretin yeni normali geline geliyor. Ülkemizde de ilave  gümrük vergileri ile başta makineler olmak üzere katma değeri yüksek nihai  ürünlerin gözetilmesi yerinde bir karar olmuştur. Bağımlı olduğumuz aramalı ve  komponentlerde hassas davranıldığını gözlüyoruz. Yatırımların küresel olarak  daraldığı bu dönemde Uzak Doğu’nun dampingli mallarına karşı hızlı tedbirler  alınmalı; firmalarımızı haksız rekabete karşı korumak alan daha da  genişletilmeli, vergi oranları bize Doğu’da uygulanan oranlara eşitlenmelidir.Biz  bütün dünyaya makine üretirken kendi sanayicimizin makine ithalatında ısrarcı  olması, ülkemizin kaynaklarını yabancı ülkelerin teknoloji geliştirmesine  seferber ettiğimiz anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın içine kapandığı ve Türkiye’de de yerlileşme yönünde  kararlı adımların atıldığı bu dönemde makine ithalatının hız kesmemesini kaygı  verici bulduklarını belirten Karavelioğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

“Makine ihracatımız dramatik biçimde azalırken, makine ithalatımızın  ilk çeyrekte yüzde 13,7 artması, hızla tedbir alınmasını gerektiren olağan dışı  bir gelişmeydi. Teşvik mekanizmalarında hâlâ düzeltilmeyi bekleyen noktalar var.  Teşvik Belgeli yatırımların yüzde 70’e yakınının makine ithal etmek için, geri  kalanının ise arazi, inşaat ve yerli makineler için olduğunu görüyoruz. Devletin  kamu alımları ve yapım işlerinde yerli makinelere öncelik vererek, özel sektöre  örnek olması gerekiyor."




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