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Mali kriz nedeniyle onlarca uçuşu iptal etti!

31.01.2020 11:01

Son güncelleme : 31.01.2020 11:01
Güney Afrika Hava Yolları (SAA), mali sıkıntılar nedeniyle gelecek ay yapmayı planladığı onlarca iç ve dış hat uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.



AA

Güney Afrika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi SAA'dan yapılan açıklamada, şubat ayı için planlanan ve düşük yolcu kapasitesinin olduğu uçuşların ekonomik gerekçelerle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, Washington ve Nairobi'nin de bulunduğu 20'ye yakın noktaya  yapılan seferler için yolcuların diğer hava yolu şirketlerine aktarılacağı  belirtildi. Şirketin ileri aylar için ise toplamda kaç uçuş iptaline gideceği  henüz bilinmiyor.

SAA, kasım ayında yaşanan grev ve yaşadığı mali kriz nedeniyle batma  noktasına gelmişti.

Ağır borç yükü altında olan ve 2011'den bu yana hiç kar etmeyen  şirket, hükümetin geçen ay açıkladığı destek planıyla kurtarılmıştı.

Şirkete Güney Afrika hükümeti tarafından kredi alabilmesinin önünü  açacak garanti verilmiş ve mali destek sağlanmıştı.




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