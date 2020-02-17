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`Melek yatırımda Avrupa`da 4`üncü sıradayız`

17.02.2020 13:40

Son güncelleme : 17.02.2020 13:40
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, melek yatırım ve girişim sermayesi hacminin şu anda yeterli büyüklükte olmamasına rağmen bu alanlarda yüzde 66 büyüme sağladıklarını ve 2019`da 102 milyon dolara ulaştıklarını belirterek, "Türkiye ise 141 melek yatırımcı ile melek yatırım sıralamasında Avrupa`da 4`üncü sırada yer alıyor" dedi.



AA

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının "Davos"u olarak kabul edilen Dünya Melek  Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), İstanbul'da devam ediyor.

Etkinliğin açılışında konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, dünyanın yapısal değişiklikler geçirerek sosyal, kültürel ve ticari açıdan daha küresel hale geldiğini, küreselleşmeyle birlikte aralarında yerel, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin de bulunduğu klasik şirketlerin yatırım  aktivitelerinin farklı bir noktaya taşındığını söyledi.

Ticari faaliyetlerde sınırların, milletlerin ve dillerin, küreselleşmenin etkisiyle daha az önemli hale geldiğini vurgulayan Elvan,  "Yarının dünyasını yeni fikirlerle ve inovasyonlarla şekillendirmek önem taşıyor. Dünya Melek Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen Dünya Kongresi, yatırımlar ve iş  birlikleri açısından fırsatlar sunuyor." dedi.

Elvan, dünyanın bir bölümünün diğer bölümü üzerinde etkisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir zincirin halkaları gibi, daha yakın ilişkiler kurarak birbirimizden bir şeyler öğrenmeliyiz. Birbirine daha bağlı hale gelen dünyada,  girişimciliğin, inovasyonların ve teknolojik gelişmelerin küresel ekonominin  dönüşümünün arkasındaki ana unsurlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada, startup'lara büyümesi için kaynak sağlayan ve yeni fikirlerin başarılı olması  için çalışan melek yatırımcılar anahtar rol üstleniyor. Büyük marketleri domine  eden çok sayıda küresel şirket, kararlılık ve tutkuya sahip girişimciler  tarafından kuruldu."

"MELEK YATIRIM VE GİRİŞİM SERMAYESİ HACMİNDE YÜZDE 66 BÜYÜME SAĞLADIK"

Lütfi Elvan, Türkiye'nin, girişim sermayesi ve melek yatırımı  geliştirmekte kararlı olduğunu vurgulayarak, "Melek yatırım ve girişim sermayesi  hacmi şu anda yeterli büyüklükte olmamasına rağmen bu alanlarda yüzde 66 büyüme sağladık. 2019'da 102 milyon dolara ulaştık." ifadelerini kullandı.

Küresel melek yatırım hacmine değinen Elvan, melek yatırımcıların sadece ABD'de 23 milyar dolar, Avrupa'da ise 7,5 milyar euro yatırım yaptığını  anlattı. Elvan, "Türkiye ise 141 melek yatırımcı ile melek yatırım sıralamasında  Avrupa'da 4'üncü sırada yer alıyor." dedi.

Türkiye'de şu anda 67 teknopark olduğunu ve 56 bin firmanın bu  teknoparklarda faaliyet gösterdiğini kaydeden Elvan, bu şirketlere yönelik vergi  istisnası ve teşvik konusunda sağlanan kolaylıklara değindi.

"WBAF, ALANINDA DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ"

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş da WBAF 2020'nin, dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu olduğunu belirterek, etkinliğin, sadece melek yatırımcılar ve politika yapıcılar için bir fırsat  olmadığını, aynı zamanda yeni bağlantılar kurmak ve iş fırsatları yakalamak  açısından endüstri ve işletme yöneticileri için de fırsatlar sağladığını kaydetti.

WBAF kapsamında düzenlenen kongrenin endüstrinin liderlerine, iş dünyasında en iyiye küresel erişim olanağı sağladığını aktaran Altuntaş, "WBAF 2020; özel sermaye fonları, varlık yönetimi kurumları, aile ofisleri, bankalar,  borsalar, bilim ve teknoloji parkları, kuluçka merkezleri, hızlanma merkezleri,  yatırım tanıtım ajansları, ekonomik kalkınma kurulları, ticaret ve sanayi  odaları, belediyeler, inovasyon acentaları ve endüstrinin tamamına, daha zengin  ve anlamlı küresel ağlar geliştirmek için bir platform sunuyor." şeklinde konuştu.




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