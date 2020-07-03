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Memur ve emeklilerin temmuz zammı belli oldu

03.07.2020 10:29

Son güncelleme : 03.07.2020 12:09
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zammı bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu.



Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında maaşlarına enflasyon farkı zammı alacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı.

Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2020'nin ilk 6 ayında Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yapıldı.

Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI YÜZDE 5,75 ARTACAK

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece daha önce yüzde 4,0 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Bu şekilde yaklaşık 11 milyon kişinin maaşları zamlanmış olacak.

Emekli aylığı bin 500 liranın altında olup bin 500 liraya yükseltilen emeklilere ilave zam yok.

15 TEMMUZ'DA ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARDA OLACAK

En düşük memur maaşı 3 bin 719 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan 2 çocuklu olduğu var sayılan en düşük memur maaşı 4 bin liradan 4 bin 230 liraya yükselecek. En düşük emekli memur aylığı 2661 tlden 2814 liraya çıkacak.

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 333 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur aylığı da bin 539 liradan bin 627 liraya çıkacak.

Memur maaşı ocak ayında 4 bin 264 lira iken temmuzda 4 bin 509 lira olacak. Öğretmen maaşı 5 bin 328 liradan 5 bin 634 liraya yükselecek.

Kaymakam maaşı 12 bin 002 liradan 12 bin 712 liraya yükseldi. Polis memuru maaşı 6 bin 041 liradan 6 bin 388 liraya yükselecek.

Uzman doktor maaşı 8 bin 203 liradan 8 bin 675 liraya, hemşire maaşı 5 bin 168 liradan 5 bin 465 liraya yükselecek.

Mühendis maaşı 7 bin 047 liradan 7 bin 452 liraya, araştırma görevlisi maaşı 6 bin 690 liradan 7 bin 070 liraya, avukat maaşı ise 6 bin 728 liradan 7 bin 115 liraya yükselecek.

Memur maaşı (en düşük)

Eski: 3.517 TL, Yeni: 3.719 TL

Memur emeklisi (en az)

Eski: 2.661, Yeni: 2.814

TABAN AYLIKLAR EMEKLİ MAAŞLARI

Bağkur Esnaf: Eski: 1784 TL -- Yeni: 1886 TL

SSK 2000 öncesi emekli: Eski: 2111 TL -- Yeni: 2233 TL

EMEKLİ SANDIĞI

Eski: 2661 TL, Yeni: 2814 TL

AVUKAT (9/1)

ESKİ: 5224 TL, YENİ: 5524 TL

ÖĞRETMEN (9/1)

ESKİ: 4013 TL, YENİ: 4243 TL

Öğretmen (1/4)

Eski: 5.328 TL, Yeni: 5.634 TL

HEMŞİRE (9/1)

ESKİ: 4253 TL, YENİ: 4498 TL

POLİS (11/1)

Eski: 5280 TL, Yeni: 5583

MÜHENDİS (7/1)

ESKİ: 5591 TL, YENİ: 5913 TL

Genel müdür (1/4)

ESKİ: 13.136, YENİ: 13.891

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Eski: 6.904, Yeni: 7.301

Evde bakım desteği

Eski: 1.460, Yeni: 1.544




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