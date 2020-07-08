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Merkel`den bütçe ve kurtarma programında anlaşma çağrısı

08.07.2020 17:08

Son güncelleme : 08.07.2020 17:24
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Kurtarma fonu ve gelecekteki bütçe konusunda zaman kaybetmemeli ve hızlı biçimde anlaşma sağlamalıyız." dedi.



AA

Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralmasının ardından  Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Avrupa  Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşma yaptı.

Merkel, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını başladığından beri ilk  dış seyahatini Brüksel'e gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Almanya dönem  başkanlığının temel haklar, uyum, iklim değişikliğini önleme, dijitalleşme gibi  alanlara odaklanacağını bildirdi.

AB'nin salgın nedeniyle tarihindeki en ciddi sınama ile karşı karşıya  olduğunu belirten Merkel, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle 100 binden fazla insanın  hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Merkel, salgın nedeniyle demokrasinin prensiplerinden ödün verilmemesi  gerektiğine işaret ederek, Avrupa'da özgürlükler ve hukukun üstünlüğü gibi temel  hakların korunmasının önemini vurguladı.

"EKONOMİK TOPARLANMAYA ODAKLANMALIYIZ"

Üye ülkelerin birlik olması ve birbirini desteklemesi gerektiğine  dikkati çeken Merkel, "Salgın nedeniyle ekonomimiz ciddi biçimde sarsıldı.  Milyonlarca kişi işini kaybetti. Ekonomik toparlanmaya odaklanmalıyız." dedi.

Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı AB'nin gelecekteki bütçesine  entegre bir kurtarma fonu kurulmasının teklif edildiğini hatırlatan Merkel, "Bu  konu, AB Konseyi'nde liderler tarafından tartışılacak. Kurtarma fonu ve  gelecekteki bütçe konusunda zaman kaybetmemeli ve hızlı biçimde anlaşma  sağlamalıyız. Umarım yaz tatili öncesinde bir anlaşma sağlayabiliriz."  ifadelerini kullandı.

Merkel, AB ülkelerinin olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve dayanışma  göstermesi gerektiğini söyledi.

"ANLAŞMA SAĞLANAMAMASI SENARYOSUNA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

AB ve İngiltere arasında gelecekteki ilişkileri şekillendirecek  müzakerelerde henüz fazla ilerleme sağlanmadığını vurgulayan Merkel, "Anlaşma  sağlanamaması senaryosuna hazırlıklı olmalıyız." dedi.

"BEKLENTİLER YÜKSEK"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de Almanya dönem başkanlığından  beklentilerin yüksek olduğunu, Kovid-19 krizinin ekonomik ve sosyal zorluklar  ortaya çıkardığını söyledi.

Avrupa'da son 6 ayda Kovid-19 nedeniyle 100 binden fazla can kaybı  olduğunu hatırlatan Von der leyen, AB ekonomisinin bu yıl yüzde 8'den fazla  küçülmesini beklediklerini aktardı.

Von der Leyen, "Kurtarma programı ve gelecekteki bütçe, uzun vadeli  hedeflerimizin en önemli araçlarıdır. Bu konularda birkaç hafta içinde anlaşma  sağlamak gerekiyor." dedi.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Merkel, AB Komisyonu Başkanı Von der  Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AP Başkanı David Sassoli, salgının  ekonomik sonuçlarıyla mücadeleye yönelik hazırlanan kurtarma paketi ile  gelecekteki bütçeyi görüşmek üzere bir araya gelecek.

AB üyesi ülkelerin liderleri 17-18 Temmuz'da Brüksel'de  gerçekleştirilecek zirvede, salgın nedeniyle AB Komisyonu'nun hazırladığı toplam  750 milyar euroluk ekonomik kurtarma programı ile 1,1 trilyon euroluk AB'nin  2021-2027 bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağını tartışacak.




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