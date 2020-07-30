Merkez Bankası brüt döviz rezervleri arttı

BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0504
|9,0958
|% 0,02
|Frank
|7,5922
|7,6379
|% -0,38
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% -0,14
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-17,93
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,62
|Cumhuriyet
|2.886
|2.934
|-4,70
|Tam
|2.973
|3.020
|-9,30
|Yarım
|1.443
|1.472
|-2,30
|Çeyrek
|724
|738
|-1,20
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-1,05
|Gümüş Gr.
|5,23
|5,24
|-0,22
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,57
Seans Raporu
- 15:06DARDL Yüzde -8.89 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 343 adet işlem
- 14:58 FMIZP, RHEAG, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:58 BFREN, KONYA, EPLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:45KONYA Yüzde -9.99 oranında düşüşle 471.00 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 773 adet işlem
- 14:43 QNBFL, SILVR, VKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında