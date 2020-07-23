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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

23.07.2020 14:04

Son güncelleme : 23.07.2020 14:41
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25`te sabit bıraktı.



AA

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyümedeki zayıflamanın yılın ikinci çeyreğinde derinleştiği belirtildi.

Ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi  toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin  yüksek seyrettiği vurgulanan duyuruda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin  genişleyici parasal ve mali adımlar atmaya devam ettiği kaydedildi.

Duyuruda, salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış  ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin  yakından takip edildiği bildirildi.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte mayıs  ayında başlayan toparlanmanın güç kazandığı ifade edilen duyuruda, şu  değerlendirmelere yer verildi:

"Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki  olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan  parasal ve mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal  istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yapmaktadır. Turizm  gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat  kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme beklenmektedir. Mal  ihracatındaki toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki  dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir."

"GIDA ENFLASYONU DÖNEMSEL VE SALGINA BAĞLI ETKİLER NEDENİYLE ARTTI"

Duyuruda, toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın,  salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon  göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlendiği vurgulandı.

Uluslararası emtia fiyatlarının tüketici enflasyonunu sınırlamaya  devam ederken, gıda enflasyonunun dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle  arttığı belirtilen duyuruda şunlar kaydedildi:

"Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü  unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı  öngörülmektedir. Nitekim öncü göstergeler, normalleşme sürecinde kapasite  kısıtlarına tabi olan hizmet gruplarındaki aylık fiyat artışlarının yavaşlamaya  başladığına işaret etmektedir. Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist  etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın  dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki  risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları  dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul,  enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun  vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması  açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir."

Duyuruda, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde  gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği  ifade edildi.

Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate  alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceği  bildirilen duyuruda, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar  amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği  aktarıldı.

Duyuruda, açıklanacak her türlü yeni veri ve haberin kurulun geleceğe  yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanırken, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı  belirtildi.







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