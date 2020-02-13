Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 384 milyon dolar artarak 102 milyar 760 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri arttı
13.02.2020 15:30
Son güncelleme : 13.02.2020 15:30
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 7 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 394 milyon dolar
azalışla 74 milyar 462 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 31 Ocak'ta 74 milyar 856 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 778 milyon dolar artarak 27 milyar 520 milyon dolardan 28 milyar 298 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 384 milyon dolar artışla 102 milyar 376 milyon dolardan 102 milyar 760 milyon dolara çıktı.
15:14120.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 548,71
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.599
En Düşük
119.472
15:146,0605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
15:146,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
15:14306,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,14
|Açılış
|: 306,80
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.957.647
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|59.521.008
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,61
|658.431.291
|% 16,71
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|28.348.144
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,35
|1.269.977
|% -8,16
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|THYAO
|14,96
|1.249.387.933
|% 0,94
|
|ASELS
|28,48
|1.166.403.717
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,61
|658.431.291
|% 16,71
|
|SASA
|10,55
|495.043.463
|% 10,47
|
|TUPRS
|112,60
|452.357.076
|% -2,09
|
|TSPOR
|4,61
|658.431.291
|% 16,71
|
|ISGYO
|2,02
|281.730.023
|% 5,76
|
|GSRAY
|2,40
|287.386.350
|% 3,45
|
|IHLAS
|0,90
|88.563.525
|% 2,27
|
|ISFIN
|4,35
|372.107.453
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8641
|7,9035
|% 0,68
|
|Frank
|6,1720
|6,2092
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6118
|1,6199
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|6,65
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.061
|14,00
|
|Tam
|2.021
|2.072
|14,37
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,95
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,34
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