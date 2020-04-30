Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 464 milyon dolar azalarak 86 milyar 447 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
30.04.2020 15:43
Son güncelleme : 30.04.2020 15:43
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 24 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 291 milyon dolar azalışla 52 milyar 661 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Nisan'da 53 milyar 952 milyon dolar
seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 173 milyon dolar azalarak 33 milyar 959 milyon dolardan 33 milyar 786 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 464 milyon dolar azalışla 87 milyar 911 milyon dolardan 86 milyar 447 milyon dolara düştü.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 101.996
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En Düşük
100.671
15:276,9871
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 382,83
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386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.673.578
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.287.106
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|29.833.157
|% 9,94
|
|RTALB
|22,38
|82.689.554
|% 9,92
|
|DEVA
|16,20
|16.365.888
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.280.587
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.212.026
|% -9,99
|
|GARAN
|8,37
|1.021.249.729
|% -0,48
|
|THYAO
|10,64
|469.471.154
|% 0,19
|
|ASELS
|27,18
|415.114.229
|% -0,80
|
|PETKM
|3,57
|384.341.539
|% -0,83
|
|AFYON
|2,60
|323.989.724
|% 2,36
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,60
|323.989.724
|% 2,36
|
|GARAN
|8,37
|1.021.249.729
|% -0,48
|
|PETKM
|3,57
|384.341.539
|% -0,83
|
|IHLGM
|1,07
|113.601.608
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7200
|8,7637
|% 0,92
|
|Frank
|7,1647
|7,2078
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,73
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.526
|13,70
|
|Tam
|2.533
|2.588
|14,00
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|6,80
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,25
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
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|B. Petrol
|26,48
|26,48
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