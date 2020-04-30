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Merkez Bankası rezervleri geriledi

30.04.2020 15:43

Son güncelleme : 30.04.2020 15:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 464 milyon dolar azalarak 86 milyar 447 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna  göre, 24 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 291 milyon dolar  azalışla 52 milyar 661 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Nisan'da 53  milyar 952 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 173  milyon dolar azalarak 33  milyar 959 milyon dolardan 33 milyar 786 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 1 milyar 464 milyon dolar azalışla 87 milyar 911 milyon dolardan  86 milyar 447 milyon dolara düştü.





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