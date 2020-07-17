Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Merkez Bankası rezervleri geriledi

17.07.2020 14:50

Son güncelleme : 17.07.2020 14:55
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 90 milyar 36 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre,10 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar  733 milyon dolar azalışla 49 milyar 611 milyon dolara indi. Brüt döviz  rezervleri, 3 Temmuz'da 51 milyar 344 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 265 milyon dolar artışla  39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 468 milyon dolar azalışla 90 milyar 504 milyon dolardan 90 milyar  36 milyon dolara düştü.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:39118.749
Değişim :  -0,05% |  -58,96
Açılış :  118.865  
Önceki Kapanış :  118.808  
En Yüksek
119.161 En Düşük
118.361
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 15,51 6.374.265 % 10,00  
KENT 1.373,10 20.688.097 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.204.501 % 10,00  
MERIT 30,80 228.228 % 10,00  
BURVA 36,54 13.344.699 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5858 8,6288 % 0,02  
Frank 7,2610 7,3047 % 0,55  
Riyal 1,8238 1,8329 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 398 398 1,87  
Cumhuriyet 2.586 2.607 8,10  
Tam 2.664 2.675 8,40  
Yarım 1.293 1.309 4,10  
Çeyrek 649 655 2,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,19 0,01  
Gümüş Gr. 4,23 4,24 0,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru