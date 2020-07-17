Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 90 milyar 36 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
17.07.2020 14:50
Son güncelleme : 17.07.2020 14:55
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre,10 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 733 milyon dolar
azalışla 49 milyar 611 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Temmuz'da 51 milyar 344 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 1 milyar 265 milyon dolar artışla 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 468 milyon dolar azalışla 90 milyar 504 milyon dolardan 90 milyar 36 milyon dolara düştü.
14:39118.749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -58,96
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
14:396,8612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
14:397,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
14:39398,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,08
|Açılış
|: 398,40
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,44
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.374.265
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|20.688.097
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.204.501
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.344.699
|% 9,99
|
|MRGYO
|2,20
|8.039.693
|% -4,76
|
|AVHOL
|1,60
|522.283
|% -4,76
|
|PSDTC
|12,43
|11.044.680
|% -3,94
|
|PSDTC
|12,43
|11.044.680
|% -3,94
|
|PSDTC
|12,43
|11.044.680
|% -3,94
|
|SASA
|14,12
|1.094.975.070
|% 7,62
|
|GARAN
|7,95
|695.885.250
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,30
|679.169.141
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,75
|465.355.176
|% 5,09
|
|ASELS
|32,68
|391.614.264
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,30
|679.169.141
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,75
|465.355.176
|% 5,09
|
|TSKB
|1,25
|124.595.529
|% -1,57
|
|GARAN
|7,95
|695.885.250
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,82
|157.454.075
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5858
|8,6288
|% 0,02
|
|Frank
|7,2610
|7,3047
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.607
|8,10
|
|Tam
|2.664
|2.675
|8,40
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|4,10
|
|Çeyrek
|649
|655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,01
|
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