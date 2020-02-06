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Merkez Bankası rezervleri geriledi

06.02.2020 15:13

Son güncelleme : 06.02.2020 15:13
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 976 milyon dolar azalarak 102 milyar 376 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 31 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 656 milyon dolar azalışla 74 milyar 856 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 24 Ocak'ta 77 milyar 512 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 680 milyon dolar artarak 26  milyar 840 milyon dolardan 27 milyar 520 milyon dolara yükseldi. 

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 976  milyon dolar azalışla 104 milyar 352 milyon dolardan 102 milyar 376 milyon dolara  düştü.




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