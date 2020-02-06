Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 976 milyon dolar azalarak 102 milyar 376 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
06.02.2020 15:13
Son güncelleme : 06.02.2020 15:13
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 31 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 656 milyon dolar
azalışla 74 milyar 856 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 24 Ocak'ta 77 milyar 512 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 680 milyon dolar artarak 26 milyar 840 milyon dolardan 27 milyar 520 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 976 milyon dolar azalışla 104 milyar 352 milyon dolardan 102 milyar 376 milyon dolara düştü.
14:56123.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.164,34
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:565,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0076
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:566,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:56301,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,86
|Açılış
|: 301,44
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,20
|13.307.837
|% 13,11
|
|ARSAN
|5,12
|16.496.882
|% 12,53
|
|CEOEM
|8,41
|41.352.143
|% 10,95
|
|LINK
|27,20
|11.742.336
|% 10,57
|
|IZTAR
|3,35
|1.233.131
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.685.629
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,25
|38.904
|% -6,59
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,88
|1.297.960.547
|% 1,85
|
|ODAS
|2,27
|605.510.639
|% 2,25
|
|SASA
|9,54
|524.337.950
|% 0,85
|
|SISE
|5,61
|484.384.804
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,14
|384.730.763
|% 4,67
|
|ODAS
|2,27
|605.510.639
|% 2,25
|
|CEMAS
|1,27
|187.093.925
|% 4,10
|
|TEKTU
|1,75
|238.947.623
|% 3,55
|
|YKBNK
|3,14
|384.730.763
|% 4,67
|
|IEYHO
|0,71
|89.525.126
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7384
|7,7772
|% -0,10
|
|Frank
|6,1181
|6,1550
|% -0,00
|
|Riyal
|1,5910
|1,5990
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|7,06
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,74
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|16,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|11,25
|
|Yarım
|960
|985
|5,44
|
|Çeyrek
|482
|492
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,11
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