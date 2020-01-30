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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

30.01.2020 10:34

Son güncelleme : 30.01.2020 16:23
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 yıl sonunda yüzde 5,4`e gerileyeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü  politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağının öngörüldüğünü söyledi.

Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 olarak  gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde  5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini dile getiren Uysal, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6,2 ile yüzde 10,2  aralığında (orta noktası yüzde 8,2), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3 ile yüzde 7,8 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir."  değerlendirmesinde bulundu.

Uysal, enflasyonun, ekim raporunu takip eden dönemde tahminlerle uyumlu gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlamaya odaklı parasal duruşun ve makro politika koordinasyonunun sürdürüleceği bir çerçeve altında 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadık. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,2 olarak koruduk.

Akaryakıt ürünlerindeki eşel mobil uygulamasının da katkısıyla petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlardaki yukarı yönlü güncellemenin yıl sonu enflasyon tahminine etkisinin 0,1 puan ile sınırlı kalacağını öngörüyoruz. Bir önceki rapor tahminlerine göre bir miktar daha yukarıda seyretmesi beklenen çıktı açığındaki güncelleme tüketici enflasyonu tahminini 0,1 puan, birim iş gücü maliyetlerindeki artış ise 0,2 puan yükseltiyor. Diğer taraftan, 2019 yılının son çeyreğine  ilişkin gerçekleşmenin ve yıl genelinde enflasyon ana eğiliminde beklenen iyileşmenin yıl sonu enflasyon tahminini düşürücü etkisini 0,2 puan olarak  hesaplıyoruz. Ayrıca, son dönemde gerçekleştirilen bazı vergi ayarlamalarının yıl sonu enflasyonuna 0,2 puan aşağı yönlü etki yapacağını tahmin ediyoruz."

Uysal, temkinli parasal duruş ve bekleyişlerdeki iyileşmenin  sürmesiyle enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceğini öngördüklerine dikkati  çekerek, "Paylaştığımız bu tahminleri, küresel finansal koşulların ılımlı  seyredeceği ve son dönemde ülke risk priminde görülen kademeli iyileşmenin  önümüzdeki dönemde devam edeceği bir çerçevede elde ettik. Finansal koşullardaki  iyileşme ekonomideki toparlanmayı desteklemekte. Bu çerçevede, toplam talep  koşullarının enflasyonist olmayacağı bir görünüm öngörüyoruz." diye konuştu.

2020 PARA POLİTİKASI

2020 para politikasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Ana eğilime yönelik takip ettiğimiz çok sayıda gösterge, enflasyonda hedeflenen düşüş patikası ile uyumlu seyre işaret ediyor. Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra enflasyon beklentilerinde genele yayılan iyileşmenin sürmesi ve temkinli parasal duruşun da etkisiyle yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini değerlendiriyoruz. Enflasyon  görümündeki iyileşmeyle oluşan manevra alanını temmuz ayından itibaren güçlü faiz  indirimleri yaparak kullandık. Bunun ve zorunlu karşılık düzenlemeleri gibi diğer  destekleyici politikaların finansal koşullar ve iktisadi faaliyet üzerindeki  yansımalarını görmeye başladık. Geldiğimiz noktada, mevcut politika duruşumuzun  hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Ocak ayı  Para Politikası Kurulu karar metninde de ifade ettiğimiz gibi, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para  politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla, önümüzdeki  dönemde atabileceğimiz politika adımlarını ve parasal duruşu, ana eğilime dair  göstergeleri dikkate alarak, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz."

Uysal, küresel büyüme görünümünün, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması, Brexit sürecine ilişkin belirsizliklerin azalması ve para politikalarının  destekleyici duruşuyla olumlu etkilendiğini söyledi.

Küresel risklere de dikkati çeken Uysal, "Jeopolitik riskler, kuraklık  ve son günlerde Çin'de baş gösteren salgın hastalığa ilişkin artan endişeler  küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler olarak öne çıkıyor. Küresel  enflasyona ilişkin riskleri de dengeli olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Küresel enflasyondaki zayıf seyrin gelişmiş ülke merkez bankalarının  para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirdiğine işaret eden Uysal, gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy  akımlarında bir miktar toparlanma gözlendiği bildirdi.

Uysal, makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ve küresel gelişmelerin  katkısıyla Türkiye'nin risk priminin bir önceki rapor dönemine göre belirgin  ölçüde gerilediğini vurgulayarak, "Enflasyon beklentilerindeki ve ülke risk  primindeki iyileşme uzun vadeli faizlerin düşmesini sağladı. Böylelikle, kredi  faiz oranlarındaki gerileme ve iç talepteki toparlanmayla kredi büyümesi hız  kazandı." ifadelerini kullandı.

Eylül-Ekim 2019 döneminde enflasyonun tek haneye gerilediğini, yılın  son iki ayında ise düşük bazın da etkisiyle arttığını hatırlatan Uysal, yılın  yüzde 11,84 ile öngörülen seviyenin altında enflasyonla tamamlandığını kaydetti.

Uysal, geçen yıl son çeyreğe ilişkin verilerin, büyümenin iç talep  kaynaklı güç kazandığını ve sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiğini  gösterdiğini belirterek, net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını ve gelecek  dönemde cari işlemler dengesinin ılımlı seyir izleyeceğinin tahmin edildiğini  dile getirdi.

"KÜRESEL RİSKLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin sermaye akımları, dış  ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla makroekonomik göstergeler üzerinde  oluşturduğu riskleri yakından izlediklerini vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:

"Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeleri dikkate alarak  belirlediğimiz parasal duruş çerçevesinde bir hafta vadeli repo ihale faiz  oranını yüzde 11,25 olarak belirledik. Geçen yıl sergilediğimiz sıkı para  politikası duruşuyla enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme sağladık.  Buna ek olarak iktisadi faaliyetteki toparlanma ve küresel gelişmelerin  katkısıyla gerileyen ülke risk primi, uzun vadeli faizlerin düşmesinde  belirleyici oldu. Türk lirasının kısa vadeli oynaklığı diğer gelişmekte olan  ülkeler ortalamasına geriledi."

Uysal, yurt içi fonlama koşullarının gevşemesiyle kredi faizlerinin  belirgin ölçüde düştüğüne ve kredi kanalının büyümeye desteğinin arttığına  dikkati çekerek, zorunlu karşılıklara  ilişkin düzenlemelerin de kredilerdeki  canlanmaya katkıda bulunduğunu söyledi.

"DÖVİZ ETKİSİNİN ZAYIFLAMASI ENFLASYONUN GERİLEMESİNDE ETKİLİ OLDU"

Tüketici enflasyonundaki gerilemede döviz kuru etkilerinin  zayıflamasının belirleyici olduğunu ifade eden Uysal, "Ilımlı talep koşullarıyla  işlenmemiş gıda ve ithalat fiyat gelişmeleri de enflasyondaki düşüşe destek  verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Uysal, 2019'un son çeyreğinde jeopolitik gelişmelerle döviz kuru ve  petrol fiyatlarındaki artışın tüketici enflasyonunu yükselttiğine işaret ederek,  bunun baz etkisinin güçlü olduğu temel mal ve enerji gruplarında daha belirgin  gözlendiğini dile getirdi.

Geçen yılın son çeyreğinden itibaren iktisadi faaliyetin güç  kazandığını hatırlatan Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde risk primi, döviz kuru oynaklığı ve belirsizliklerdeki  azalmayla birlikte finansal koşullardaki iyileşme yurt içi talebi belirgin ölçüde  destekledi. İmalat sanayisi firmalarının yatırım eğilimlerinde iyileşme  görülürken, iş gücü piyasasında da toparlanma sinyalleri gözlendi."

Küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın dış talebi yavaşlattığına  değinen Uysal, buna rağmen rekabet gücü kazanımları, pazar  çeşitlendirme  esnekliği ve turizmdeki güçlü seyrin mal ve hizmet ihracatındaki artışı  desteklediğini kaydetti. Uysal, yurt içi talebe bağlı olarak ithalattaki  toparlanmanın, net ihracatın büyümeye katkısını azalttığını aktardı.

Finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte 2020'de iktisadi faaliyetin  potansiyel düzeyine yakınsamaya devam etmesini beklediklerini anlatan Uysal, şu  değerlendirmede bulundu:

"Öngörülen toparlanma eğilimi altında toplam talep koşullarının  enflasyonist olmayacağını tahmin ediyoruz. Yatırım ve istihdam eğilimlerindeki  iyileşmeyle yurt içi talebin kademeli olarak güçlenmeye devam etmesini  bekliyoruz. 2019'da iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde  ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz."

"2020 GIDA ENFLASYON TAHMİNİMİZ YÜZDE 11"

Uysal, küresel gelişmeler dikkate alınarak, geçen yılki Ekim Enflasyon  Raporu'nda yer alan ham petrol fiyatları varsayımını 2020 yılı için ortalama 57,7  dolardan 60 dolara yükselttiklerini ifade etti.

Dolar cinsinden ithalat fiyatı artış oranının da yukarı yönlü  güncellendiğini bildiren Ünsal, 2020 için gıda enflasyonu varsayımının yüzde 11  olarak korunduğu bilgisini verdi.

Uysal, tahminleri üretirken, makroekonomik politikaların orta vadeli  bir perspektifle enflasyonu düşürmeye odaklı olarak belirlendiğine dikkati  çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde maliye politikasının ekonomideki  dengelenme sürecine katkı verecek şekilde oluşturulmaya devam edeceğini ve kamu  kontrolündeki fiyat ve ücret ayarlamalarının büyük ölçüde enflasyondaki düşüş  sürecini destekleyecek şekilde belirleneceğini varsaydık. Enflasyondaki düşüşün  devamını önceliklendiren güçlü politika koordinasyonu, risk primi ve belirsizlik  algılamalarındaki iyileşmenin devam etmesi açısından kritik önem taşıyor."








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