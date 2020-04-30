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Merkez Bankası`ndan enflasyon açıklaması

30.04.2020 10:53

Son güncelleme : 30.04.2020 11:32
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 sonunda yüzde 5,4`e gerileyeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat  Uysal, video konferans ile gerçekleştirilen Enflasyon Raporu 2020-II  Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, mevcut para politikası duruşu ve  güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere  yakınsayacağının öngörüldüğünü belirtti.

Bu çerçevede, enflasyonun 2020 sonunda yüzde 7,4 olarak  gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5  düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini aktaran Uysal, "Enflasyonun,  yüzde 70 olasılıkla, 2020 sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta  noktası yüzde 7,4), 2021 sonunda ise yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 aralığında (orta  noktası yüzde 5,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir." dedi.

Uysal, toplam talep koşullarına ilişkin tahminleri oluştururken, yakın  dönemde belli sektörlerde üretime ara verilmesi ve iş yerlerinin kapalı olması  gibi arz yönlü unsurların etkisini de dikkate aldıklarını söyledi.

Bu doğrultuda, çıktı açığını 2020 yılı ikinci çeyreğinden itibaren  aşağı yönlü güncellediklerini ifade eden Uysal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylelikle toplam talep koşullarının bir önceki rapor dönemine göre  enflasyonu düşürücü etkisinin güçlendiği bir görünüm esas aldık. Enflasyonu  etkileyen tüm unsurlar ışığında 2020 sonu enflasyon tahminini aşağı yönlü  güncelledik. Tahmine aşağı ve yukarı yönde etki eden unsurların birbirini  dengelemesiyle 2021 yıl sonu tahminimizi değiştirmedik. 2020 yıl sonu enflasyon  tahminini yüzde 8,2'den yüzde 7,4'e güncelledik. Bir önceki rapor dönemine göre  çıktı açığında yapılan aşağı yönlü güncelleme enflasyon tahminini 1,2 puan, gıda  enflasyonu varsayımındaki düşüş ise tahmini 0,3 puan aşağı çekiyor. Diğer  taraftan, üretim ve satışlarda görülen düşüşe bağlı birim iş gücü maliyet  artışlarının yıl sonu enflasyon tahminine etkisini 0,5 puan olarak hesapladık.  Bir önceki rapor sonrasında Türk lirasında görülen değer kaybına karşın ham  petrol fiyatlarındaki keskin düşüşe bağlı olarak Türk lirası cinsinden ithalat  fiyatlarının yıl sonu enflasyon tahminine katkısının 0,2 puan ile sınırlı  kalmasını bekliyoruz."

Uysal, 2021 sonu enflasyon tahminini ise yüzde 5,4 olarak  koruduklarını belirtti.

Küresel faaliyetteki toparlanmayla petrol ve ithalat fiyatlarında  öngörülen artışların söz konusu tahmini 0,3 puan yükselttiğini ifade eden Uysal,  "Diğer taraftan, çıktı açığının seviye olarak bir önceki rapor döneminin altında  kalması 2021 sonu tahminini 0,3 puan düşürücü yönde etkiliyor." dedi.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜN TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN HIZLANACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

TCMB Başkanı Uysal, paylaştıkları tahminleri; koronavirus salgınının  küresel ve yurt içi piyasalardaki oynaklıklar ve iktisadi faaliyet üzerindeki  etkilerinin yılın ikinci yarısında kademeli olarak zayıfladığı bir çerçevede elde  ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda, küresel risk iştahının zayıf seyri nedeniyle kısa vadede  küresel finansal koşullardaki sıkılığın devam edeceğini varsaydıklarını ifade  eden Uysal, "Salgına bağlı olumsuzlukların hafiflemesiyle genişletici küresel  politika adımlarının risk iştahı ve ülke risk primlerine olumlu yansımalarının  yılın ikinci yarısında belirginleşeceği bir çerçeve öngörüyoruz." dedi.

Uysal, tahminler güncellenirken, parasal duruşun enflasyondaki düşüşün  sürekliliğini ve orta vadeli enflasyon hedefiyle uyumunu sağlayacak şekilde  oluşturulacağı bir görünümü esas aldıklarının altını çizdi.

Salgına bağlı olumsuz etkilerin geçici olacağını ve yılın ikinci  yarısında, yurt içi talepte nispeten daha güçlü ve erken olmak üzere, ekonomideki  toparlanmanın başlayacağını öngördüklerini ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"İktisadi faaliyetin toparlanma hızı ise normalleşme sürecinin yurt  içindeki seyri kadar başta dış ticaret ortaklarımız olmak üzere küresel  ekonomideki gidişata da bağlı olacaktır. Mevcut görünüm altında, salgın hastalığa  bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin  sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların  nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmekte. Yakın dönemde  uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini  destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağını  değerlendiriyoruz. Normalleşmeyle birlikte faaliyet üzerindeki arz yönlü  etkilerin görece hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını, yılın ikinci yarısından  itibaren toplam talebin kademeli olarak toparlanacağını tahmin ediyoruz. Sağlık  tedbirlerinin hafiflemesiyle talep koşullarının enflasyon üzerindeki etkilerinin  daha belirgin hale geleceğini ve yıllık enflasyondaki düşüşün temmuz ayından  itibaren hızlanacağını öngörüyoruz."




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