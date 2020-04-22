Merkez Bankası, döviz karşılığı TL- Swap Piyasası işlem limitlerini, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20’sinden yüzde 30’una yükseltti.
Merkez Bankası`ndan flaş swap hamlesi!
22.04.2020 10:16
Son güncelleme : 22.04.2020 10:26
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan son dakika swap hamlesi geldi. Banka, döviz karşılığı TL
Swap piyasası işlem limitlerini, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una yükseltti.
Merkez Bankası, TL Swap piyasasında 1 ay vadeli döviz karşılığı TL Swap ihalesi açtı. 2020-04-22 valörlü, 2020-05-22 vadeli ihalede tutar 1 milyar USD olarak belirlendi.
10:1198.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 670,02
|Açılış
|: 98.129
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|Önceki Kapanış
|: 97.619
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98.310
En Düşük
97.897
10:116,9719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9888
En Düşük
6,9571
10:117,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5893
En Düşük
7,5575
10:11378,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,41
|Açılış
|: 378,64
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|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
379,67
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|84,70
|121.036
|% 10,00
|
|RTALB
|13,91
|1.634.731
|% 9,96
|
|TKURU
|8,52
|81.622
|% 9,94
|
|ORMA
|4,65
|105.318
|% 9,93
|
|EKIZ
|6,09
|334.530
|% 9,93
|
|ITTFH
|2,47
|889.431
|% -7,14
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|PEKGY
|3,48
|378.958
|% -5,69
|
|IHEVA
|1,68
|6.371.671
|% -5,62
|
|DERIM
|6,31
|297.388
|% -4,83
|
|GSRAY
|2,73
|62.674.798
|% 7,48
|
|DOHOL
|1,78
|50.001.285
|% 3,49
|
|GARAN
|8,24
|48.740.098
|% 0,73
|
|HEKTS
|13,40
|39.076.679
|% 8,06
|
|ASELS
|27,10
|38.399.217
|% 0,52
|
|DOHOL
|1,78
|50.001.285
|% 3,49
|
|GSRAY
|2,73
|62.674.798
|% 7,48
|
|BJKAS
|2,30
|28.671.754
|% 6,48
|
|YKBNK
|2,01
|21.586.704
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,23
|11.539.084
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5548
|8,5977
|% 0,07
|
|Frank
|7,1665
|7,2097
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8464
|1,8556
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|5,34
|
|Altın Gr.
|378
|378
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.485
|1,30
|
|Tam
|2.490
|2.550
|1,30
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|0,60
|
|Çeyrek
|608
|622
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|14,84
|14,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|16,64
|16,64
|-2,69
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