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Merkez Bankası`ndan flaş swap hamlesi!

22.04.2020 10:16

Son güncelleme : 22.04.2020 10:26
Merkez Bankası, döviz karşılığı TL- Swap Piyasası işlem limitlerini, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20’sinden yüzde 30’una yükseltti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan son dakika swap hamlesi geldi. Banka, döviz karşılığı TL Swap piyasası işlem limitlerini, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una yükseltti.

Merkez Bankası, TL Swap piyasasında 1 ay vadeli döviz karşılığı TL Swap ihalesi açtı. 2020-04-22 valörlü, 2020-05-22 vadeli ihalede tutar 1 milyar USD  olarak belirlendi.




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