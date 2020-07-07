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Merkez Bankası`ndan zorunlu karşılık kararı

07.07.2020 13:16

Son güncelleme : 07.07.2020 13:19
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 10 Temmuz`dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 5`e indirdi.



Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak.

Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %7, diğer bankalara %0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla %8 ve %0 şeklindeydi.




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