Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 10 Temmuz`dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 5`e indirdi.
Merkez Bankası`ndan zorunlu karşılık kararı
07.07.2020 13:16
Son güncelleme : 07.07.2020 13:19
Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak.
Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %7, diğer bankalara %0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla %8 ve %0 şeklindeydi.
13:04118.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 85,06
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:046,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8685
En Düşük
6,8524
13:047,7465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0199
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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7,7844
En Düşük
7,7340
13:04391,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,89
|Açılış
|: 392,01
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|7.987.201
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|GLBMD
|5,25
|21.904.222
|% 9,83
|
|KUYAS
|2,95
|66.497.732
|% 9,67
|
|ADEL
|17,77
|30.562.928
|% 9,22
|
|BJKAS
|3,23
|231.120.537
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,15
|52.751.085
|% -7,62
|
|VANGD
|1,72
|948.129
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,28
|11.079.232
|% -5,93
|
|ULAS
|5,10
|3.507.332
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,18
|2.183.323.119
|% 1,87
|
|ODAS
|2,92
|1.158.485.675
|% 2,82
|
|GARAN
|8,32
|933.013.534
|% -0,60
|
|TKFEN
|17,83
|724.222.513
|% 0,11
|
|TUPRS
|88,10
|615.658.400
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,18
|2.183.323.119
|% 1,87
|
|ODAS
|2,92
|1.158.485.675
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,91
|530.445.380
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,77
|396.261.681
|% 1,72
|
|TSKB
|1,32
|261.711.185
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5414
|8,5843
|% -0,04
|
|Frank
|7,2440
|7,2876
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,61
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|-10,30
|
|Tam
|2.616
|2.628
|-10,60
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,20
|
|Çeyrek
|636
|643
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,41
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