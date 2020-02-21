Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 1 trilyon 336,2 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,3 trilyon lira
21.02.2020 09:21
Son güncelleme : 21.02.2020 09:21
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 674,8 milyar lira
tutarındaki kısmı Türk lirası, 661,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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|QNBFL
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|% 15,00
|
|HATEK
|9,27
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|% 8,29
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|UZERB
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|121.034
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|
|YONGA
|9,33
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|% 7,61
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|GSRAY
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|VERTU
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|FENER
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|THYAO
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|
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|2,98
|1.285.724.441
|% -15,34
|
|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|FENER
|16,25
|891.170.584
|% -16,41
|
|BJKAS
|2,98
|1.285.724.441
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|CEMAS
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|% -6,82
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|EKGYO
|1,53
|416.748.694
|% -5,56
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|GSRAY
|3,12
|914.211.130
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|476.653.800
|% -8,07
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,8503
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|% 0,19
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|Frank
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|% 0,17
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|Riyal
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|% 0,08
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|Alış
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|Altın Ons
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|1.629
|9,39
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|Altın Gr.
|320
|320
|2,00
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|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
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|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
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|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
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|Çeyrek
|506
|518
|4,99
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|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,14
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|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
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|B. Petrol
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|58,73
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