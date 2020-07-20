Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 641,2 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı
20.07.2020 17:53
Son güncelleme : 20.07.2020 18:05
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 641,2 milyar lira
oldu.
Buna göre, borç stokunun 822,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 818,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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