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Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı

20.07.2020 17:53

Son güncelleme : 20.07.2020 18:05
Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 641,2 milyar lira oldu.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt  borç stoku verilerini açıkladı.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 1 trilyon 641,2 milyar lira oldu.

Buna göre, borç stokunun 822,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk  Lirası, 818,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.




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