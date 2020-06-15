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Metro Turizm, halka arz çalışmalarına başladı

15.06.2020 08:38

Son güncelleme : 15.06.2020 10:28
Metro Ticari %100 bağlı ortaklığı Metro Turizm, halka arz çalışmalarına başladı.



Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding, %100 bağlı ortaklığı Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz çalışmalarına başladığını bildirdi.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.06.2020 tarihli kararı ile Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. paylarının BİST'te halka arz edilmesi için çalışmalara başlanması hususundaki kararını şirketimize iletmiştir."

Metro Turizm’in halka arzı için ilk çalışma 2011'in kasım ayında başlatılmıştı.




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