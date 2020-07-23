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Mnuchin yeni teşvik paketini değerlendirdi

23.07.2020 18:11

Son güncelleme : 23.07.2020 18:36
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinde maaşlardan alınan vergide bir indirimin olmayacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump`ın insanlara doğrudan ödemelerin hızlıca yapılmasını istediğini ifade etti.



AA

Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, görüşmeleri devam eden  1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni teşvik paketindeki önceliğinin  çocuklar ve istihdam olduğunu hatırlatan Mnuchin, 105 milyar dolarlık kaynağın  okulların güvenli bir şekilde yeniden açılması için ayrılacağını söyledi.

Mnuchin, artırılmış işsizlik sigortasının süresinin gelecek hafta dolacağını anımsatarak, teşvik paketinin bir önceliğinin de buna yanıt vermek  olduğunu ifade etti.

İşsizlik sigortasının mevcut yapısıyla devam etmeyeceğini belirten  Mnuchin, "İnsanlara evde kalmaları için işlerinden daha fazla para ödemeyeceğiz.  İş bulamayan insanların makul bir 'maaş ikamesi' aldıklarından emin olmak  istiyoruz. Dolayısıyla bu yaklaşık yüzde 70'lik maaş ikamesine dayanacaktır."  dedi.

Mnuchin, şirketlerin istihdam sağlayabilmesi için vergi teşviklerinin  de olacağını belirterek, Maaş Koruma Programı kapsamında geliri yüzde 50'den  fazla düşen şirketlere yönelik ikinci tur desteğin sağlanmasını istediklerini  kaydetti.

Hazine Bakanı Mnuchin, Kovid-19 testi için 16 milyar dolarlık yeni  fonun sağlanması konusunda anlaşıldığını hatırlattı.

Yeni teşvik paketinde maaşlardan alınan vergide indirim yer  almayacağına işaret eden Mnuchin, "Başkanın tercihi insanlara doğrudan ödemeleri  hızlıca ağustos ayında yaptığımızdan emin olmak." yorumunu yaptı.

Mnuchin, Kovid-19 salgınına karşı hayata geçirilecek yeni teşvik paketinin 1 trilyon dolar olmasına odaklandıklarını belirterek, sonrasında başka  teşvik adımlarının olabileceğinin de sinyalini verdi.

İstikrarlı bir dolar istediklerinin de altını çizen Mnuchin, "Dolar dünyanın rezerv para birimi ve bunu koruyacağız." dedi.




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