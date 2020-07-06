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Mobilya ihracatında hedef ABD pazarı

06.07.2020 14:03

Son güncelleme : 06.07.2020 14:03
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, mobilya ihracatında yeni hedef pazarlarının Amerika ülkeleri ve ABD olduğunu bildirdi.



AA

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya sanayisinde çarkların tekrar  dönmesiyle birlikte sektörün yeniden hareketlendiğini, özellikle ihracatta 2020  hedeflerini yakalamak için tam kapasiteyle çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerginlikten bahseden Balcı, "İki  ülke arasındaki sıkıntılar Türk mobilya sektörünü olumlu etkileyecek. Çarkların  dönmeye başladığı bu süreçte özellikle ihracatta yeni pazar hedefimiz Amerika  kıtası ülkeleri ve özellikle ABD olacaktır." açıklamasında bulundu.

Balcı, mobilya sektöründeki Ar-Ge ekiplerinin, söz konusu bölgelerin  konseptlerini yakından takip ettiğini belirterek, "ABD'nin mobilya ithalatından  aldığımız payı 5 puan artırmak bile ihracatımıza ivme kazandıracaktır." ifadesini  kullandı.

Türk mobilyacısının ABD pazarından beklentilerine değinen Balcı, şu  bilgileri verdi:

"Özellikle tasarım ve kalitede Türkiye önemli bir potansiyele sahip. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl ABD'ye yaklaşık 200 milyon dolar olan ihracatımızı  1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. ABD, Çin ile koronavirüs salgını nedeniyle ticari gerginlik yaşamaya devam ediyor. Yabancı alım heyetleri  Türkiye'deki yüksek kapasiteli üreticilerle görüşmelerine devam ediyor. İhracatçı  firmalarımızla bu süreci yürütüyoruz. Geçen yıl 3,5 milyar dolar olan toplam  mobilya ihracatımızı bu yıl 4,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sektördeki  son 2 aylık durgunluğu özellikle ABD'ye yapacağımız ihracat artışıyla kapatmayı  planlıyoruz. 2020'nin ikinci yarısını yoğun mesai yaparak geçirip inşallah  hedeflerimize ulaşacağız."

"ABD İLE 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİNDE MOBİLYA İHRACATI ÖN PLANDA"

MOSDER Başkanı Balcı, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un koronavirüs  salgınından önce Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyarette iki ülke  arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin alt yapısını oluşturacak temel  adımların atıldığını anımsattı.

Bu iş birliğinde öncelikli sektörler arasında mobilyanın ön plana  çıktığını aktaran Balcı, "İki ülkenin ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör  temsilcileriyle beraber sektörel komitelerin de kurulmasına karar verildi.  Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda, yerli üretimi ve mobilya sektörümüzü  ileriye taşıyacak her türlü iş birliğini MOSDER olarak destekliyoruz."  açıklamasında bulundu.

Balcı, Türk mobilya sanayisinin son yıllarda ülke ekonomisi için  lokomotif bir görev üstlendiğini kaydederek, "Yılmadan yerli ve milli üretimi  geliştiren Ar-Ge çalışmalarımız, tasarım gücümüz, istihdam yatırımlarımız ve  kaliteli üretimlerimizle sektörümüzü kalkındırmak adına çalışmalarımıza hız  kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.




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