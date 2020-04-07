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Moody`s ABD`nin corona önlemlerini değerlendirdi

07.04.2020 08:56

Son güncelleme : 07.04.2020 08:56
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody`s, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı ABD`nin hayata geçirdiği güçlü ekonomik politikaların büyüme şokunu hafifleteceğini ancak orta vadeli mali riskleri artıracağını bildirdi.



AA

Moody's'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı ABD'nin aldığı önlemler değerlendirildi.

ABD'nin Kovid-19 tehditinin ciddiyetini kabullenmekte başlangıçta  yavaş kaldığının belirtildiği açıklamada, hükümetin virüsün yayılması ve ekonomik  etkileriyle mücadele için önemli politika adımları attığı aktarıldı.

Açıklamada, "Corona virüse karşı alınan güçlü ekonomik politika yanıtı büyüme şokunu hafifletecek ama orta vadeli mali riskleri artıracak." ifadesi  kullanıldı.

"AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER DEVAM EDİYOR"

Bu kapsamda hayata geçirilen maliye ve para politikasının boyut ve  kapsamının büyüklüğüne değinilen açıklamada, bu önlemlerin ekonomik şokun  derinliğini sınırlamaya yardımcı olmasını ve virüsün kontrol altına alınacağı  varsayılarak bu yılın ikinci yarısında potansiyel toparlanma için koşul  sağlamasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Virüsün yayılması ve ülke genelindeki zorunlu  kapanmaların süresinin oldukça belirsiz olmasından dolayı büyümeye yönelik aşağı  yönlü riskler yüksek seviyede olmaya devam ediyor. Bu durum uzarsa hükümetin  ilave teşvikler uygulamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hükümetin krizle mücadele için 3 ayrı önlem paketini hayata  geçirdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, son ekonomik teşvik paketinin ülkenin  gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 10'undan fazlasını oluşturduğu ve ABD  tarihinin en büyük teşvik paketi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kovid-19 şokuna karşı proaktif  ve agresif bir karşılık verdiğine işaret edilerek, martta faiz oranının sıfır  seviyesine indirildiği, büyük ölçekli varlık alımlarının açıklandığı, Küresel  Finansal Kriz döneminde uygulanan programların yeniden başlatıldığı hatırlatıldı.

EKONOMİDE DARALMA BEKLENTİSİ

Zayıf büyüme ve artan işsizlik nedeniyle reel ekonomideki aşağı yönlü  risklerin yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ekonomik faaliyette ilk  çeyrekteki ılımlı ve ikinci çeyrekteki sert küçülme nedeniyle ABD'nin GSYH'sinin  bu yıl yaklaşık yüzde 2 daralmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde iş gücü piyasasının büyük bir  darbe alacağı vurgulanarak, büyük mali açıklar ve zayıf büyüme nedeniyle ABD'nin  mali gücünün beklenenden daha hızlı bozulacağı, federal mali açığın 2020'de  GSYH'nin yüzde 15'ine, 2021'de yüzde 10,5'ine ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Geçen yıl GSYİH'nin yüzde 4,6'sı olan federal mali açığın, 2030'a  kadar yaklaşık yüzde 7 seviyesinde olmasının öngörüldüğü açıklamada, yüksek mali  açığın ise borç yüküne neden olacağı, geçen yıl yüzde 79 olan borçların GSYH'ye  oranının bu yıl yüzde 93'e, 2030'a kadar yüzde 120'ye yükseleceğinin tahmin  edildiği kaydedildi.

ABD hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 3 ayrı önlem paketini hayata geçirmişti. Hükümetin 8,3 milyar dolar tutarındaki ilk teşvik  paketiyle sağlık hizmetleri, aşı ve test çalışmalarının desteklenmesi  amaçlanırken, 105 milyar dolar değerindeki ikinci paketle, ücretsiz Kovid-19 tanı  testi ve eyaletlere işsizlik sigortası finansmanının sağlanması hedeflenmişti.

Ülke tarihinin en büyük teşvik paketi olarak tanımlanan, 2,2 trilyon değerindeki son teşvik paketiyle ise düşük ve orta gelirli ailelere tek seferlik doğrudan ödeme yapılması, vergi indirimi sağlanması, sosyal güvenlik programların genişletilmesi, virüsten etkilenen işletmelere kredi desteğinin sağlanması gibi  düzenlemeler öngörülmüştü.




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