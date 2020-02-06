Moody`s`den Çin açıklaması













DHA

Buna karşılık, kısa vadede talep ve kurumsal sermaye harcamalarında geçici daralmalar da bekleniyor. Moody's Başkan Yardımcısı Gerwin Ho, coronavirüs salgını nedeniyle potansiyel müşterilerin, araç satış bayileri de dahil, kalabalık ortamlara girmekten çekindikleri için kısa vadede satışlarda bir miktar düşüş olabileceğine işaret etti ve ekledi:"Bununla birlikte, Çin'deki ekonomik büyüme ve otomobil sahipliği oranındaki artışa bağlı olarak, çok sayıda potansiyel müşterinin talebini ertelemediğini ve talepteki uzun vadeli büyümenin de aksamadan sürdüğünü görüyoruz."Japonya menşeli otomotiv firması Honda da, Çin'in Vuhan kentinde bulunan fabrikasının faaliyetlerini, virüs için artan uyarılara bağlı olarak en iyi olasılıkla Şubat sonuna kadar durduracağını duyurdu. Şirket bir önceki açıklamasında fabrikanın geçici olarak 14 Şubat'a kadar kapatılacağını belirtmişti.Toyota İşletme Müdürü Masayoshi Shirayanagi basına yaptığı açıklamada ise otomotiv satışlarının virüs etkisiyle azaldığını belirtti.Shirayanagi aynı zamanda ihtiyaç duyulması halinde üretimin önemli bir kısmını Çin dışına taşıyabileceklerini de belirtti. Shirayanagi, üretimin Çin'de durdurulması halinde Avrupa ya da ABD'de devam edebileceğine inandıklarını ifade etti.