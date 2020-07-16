Morgan Stanley`in karı yüzde 45 artış gösterdi.
Morgan Stanley`in karı arttı
16.07.2020 14:38
Son güncelleme : 16.07.2020 15:02
Morgan Stanley'in karı, Mart ayından bu yana global finansal piyasalardaki güçlü hareketlerden sağlanan işlem kazançlarının etkisi ile yüzde 45 artış gösterdi.
İkinci çeyrekte Morgan Stanley'in net karı 3,2 milyar dolar, hisse başına 1.96 dolar
oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kar 2,2 milyar dolar, hisse başına 1.23 dolar seviyesindeydi. Bu dönemde gelirler 10,24 milyar dolardan 13,41 milyar dolar seviyesine çıktı.
Analistler ise ikinci çeyrekte hisse başına 1,12 dolar kar ve 10,31 milyar dolar gelir bekliyorlardı.
14:46119.330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 1.589,00
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
14:466,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
14:467,8333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
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7,8411
En Düşük
7,8069
14:46398,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,89
|Açılış
|: 398,09
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|33,22
|11.568.188
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.541.759
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|28.388.114
|% 9,99
|
|YESIL
|17,84
|16.243.191
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|19.923.857
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,13
|12.369.577
|% -4,44
|
|RTALB
|35,88
|30.959.105
|% -3,86
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|AYEN
|6,41
|10.322.436
|% -3,75
|
|TSPOR
|4,91
|838.280.695
|% -2,96
|
|TSPOR
|4,91
|838.280.695
|% -2,96
|
|EKGYO
|2,30
|752.187.063
|% -1,71
|
|GARAN
|8,03
|738.138.658
|% 1,90
|
|THYAO
|12,14
|662.566.715
|% 2,88
|
|TRKCM
|4,68
|640.481.148
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,30
|752.187.063
|% -1,71
|
|TSPOR
|4,91
|838.280.695
|% -2,96
|
|IHLGM
|1,86
|311.348.707
|% 3,33
|
|TRKCM
|4,68
|640.481.148
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,69
|225.438.817
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5776
|8,6206
|% -0,31
|
|Frank
|7,2205
|7,2640
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8231
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,14
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.606
|-10,90
|
|Tam
|2.662
|2.674
|-11,20
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|-5,50
|
|Çeyrek
|648
|655
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,32
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,31
|