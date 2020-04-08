Motorinin litre fiyatına 15 kuruş zam geldi.
Motorinde 15 kuruş artış
08.04.2020 16:40
Son güncelleme : 08.04.2020 16:46
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.
Başkent Ankara'da ortalama 5,38 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,53 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,45 liraya, İzmir'de 5,40 liradan 5,55 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:3093.129
En Yüksek
|Değişim
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|: 92.482
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|Önceki Kapanış
|: 92.382
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En Düşük
91.803
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|Değişim
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7,3489
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|: 360,34
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|: 358,59
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361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.070.416
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|24.111.846
|% 9,98
|
|AKSUE
|9,04
|9.142.131
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.476.663
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,50
|860.163.564
|% 5,51
|
|ASELS
|24,80
|712.460.113
|% 1,64
|
|THYAO
|9,59
|660.965.046
|% 0,63
|
|SASA
|9,07
|566.805.921
|% 1,45
|
|GARAN
|7,86
|502.760.442
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,38
|334.076.421
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,03
|96.502.701
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,04
|268.700.910
|% 3,05
|
|TSPOR
|3,51
|307.481.970
|% 4,15
|
|YKBNK
|1,89
|160.616.988
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3710
|8,4130
|% 0,61
|
|Frank
|6,9692
|7,0112
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7994
|1,8084
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,73
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|31,95
|31,95
|0,08
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