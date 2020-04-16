Motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirime gidilecek.
Motorinde 21 kuruş indirim
16.04.2020 16:15
Son güncelleme : 16.04.2020 16:29
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, indirim pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 5,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,29 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,18 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:1396.755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 899,76
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:136,9383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9384
En Düşük
6,8896
16:137,5570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5601
En Düşük
7,5032
16:13384,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,15
|Açılış
|: 384,64
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|87.666.139
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.592.537
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|1.824.619
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.677.338
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|78.987.454
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|30.046.161
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|57.371.704
|% -9,93
|
|PENGD
|3,72
|239.058.861
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,96
|1.110.460.663
|% -9,90
|
|ASELS
|26,84
|950.557.348
|% 1,51
|
|THYAO
|10,30
|845.008.772
|% -0,58
|
|ECILC
|4,69
|601.954.505
|% 7,32
|
|GARAN
|8,31
|571.967.761
|% 1,22
|
|IHLGM
|1,07
|211.085.588
|% 4,90
|
|IHLAS
|0,67
|99.395.332
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|282.253.551
|% -9,57
|
|ECILC
|4,69
|601.954.505
|% 7,32
|
|YKBNK
|1,96
|242.248.469
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6477
|8,6911
|% 0,20
|
|Frank
|7,1524
|7,1955
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8395
|1,8487
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|2,75
|
|Altın Gr.
|384
|385
|3,15
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.528
|23,90
|
|Tam
|2.540
|2.601
|24,50
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|11,90
|
|Çeyrek
|620
|633
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,38
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:22HUBVC
Yüzde 4.76 oranında artışla 18.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 157, 776 adet işlem
-
16:21PRZMA
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 154, 906 adet işlem
-
16:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 739, 48 artarak (% 0.81 ) 91, 515
-
16:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, BALAT, EKIZ, ISGSY, SODSN, IZTAR, IDGYO, EGCYO, EUYO, SERVE
-
16:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : USAK, GSDDE