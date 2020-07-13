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Motorlu kara taşıtı üretiminde toparlanma işaretleri

13.07.2020 13:36

Son güncelleme : 13.07.2020 13:36
Sanayi üretim endeksi kapsamında hesaplanan arındırılmamış motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı endeksi yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu mayısta aylık bazda yüzde 124 artış gösterdi.



AA

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ülke ekonomileri üzerindeki etkileri devam ederken, salgının dünya tedarik  zincirlerinde yarattığı olumsuzluklar ülkeler arası ticareti en az seviyeye  indirirdi.

Bu durum ülkelerin sanayi üretimlerinde gerilemelere neden olurken, Türkiye'de ilk vakanın belirlendiği mart ayından sonra salgının zirve yaptığı  nisanda sanayi üretiminde sert düşüş görüldü.

Sanayi üretimi endeksi kapsamında hesaplanan arındırılmamış motorlu  kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatının endeks  değeri nisan ayında 28 seviyesine kadar geriledi. Buna karşın endeks, salgına  yönelik kısmi iyileşmelerin etkisiyle mayısta aylık bazda yüzde 124 artarak  62,8'e ulaştı.

"BAZI SEKTÖRLERİN KADEMELİ ŞEKİLDE FAALİYETE BAŞLAMASI ÜRETİMİ POZİTİF ETKİLEDİ"

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında sanayi ve diğer sektör gruplarında  üretimden satışa kadar faaliyetlerin durması ve kısmi çalışma durumuna  geçilmesinin etkisiyle sanayi üretiminde dip noktanın görüldüğünü söyledi.

Mayısta bazı sektörlerin belli önlemlerle kademeli şekilde faaliyete  başlamasının sanayi üretimini pozitif etkilediğini ifade eden Cevizci, şunları  kaydetti:

"Aylık bazda değişimleri incelediğimizde öncelikle motorlu kara  taşıtı, treyler ve yarı treylerin imalatında yüzde 124 artış görülmüş durumda. Bu  veriyi Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ile ilişkilendirdiğimizde, nisan ayında   otomobil üretimi 9 bin 661 iken, mayıs ayında 43 bin 264 seviyesine ulaşmış  durumda."

Cevizci, aylık bazdaki değişimlerde dikkati çeken bir diğer kalemin de  tekstil ürünleri imalatı olduğunu söyledi. Bu kalemde aylık bazda yüzde 40  seviyelerinde artış olduğunu bildiren Cevizci, bu artışa e-ticaret sayfalarında  oluşan talebin yardımcı olduğunu kaydetti.

"EKİM AYI İTİBARIYLA DAHA GÜÇLÜ RAKAMLARI GÖREBİLİRİZ"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da içinde  bulunulan durumun olağanüstülüğüne dikkati çekerek, bu tip verilere bakarken  geçmiş aya göre kıyaslamanın daha anlamlı olacağını söyledi.

Şu an salgın döneminin yaşandığını belirten Demirkol, sermaye malı  tarafında gerçekleşen artışla sanayi üretiminde yukarı doğru bir ivmenin  başladığını dile getirdi.

Demirkol, nisanda stokların erimesi ve mayıs ayında özellikle sanayi  kesimi başta olmak üzere iş yerlerinin açılmasının gelecek dönemde üretime  pozitif katkı yapacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Avrupa salgın nedeniyle zor günler geçiriyor. Avrupa'daki daralmayı  düzeltecek ve üretim ile imalat tarafında Avrupa'yı destekleyecek tek ülke  Türkiye. Önümüzdeki aylardan itibaren Avrupa'daki toparlanmanın etkisiyle  Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatını artırması ve Türk şirketlerin Avrupa'daki  kapasite boşluğunu doldurması durumunda ekim ayı itibarıyla sanayi üretiminde  daha güçlü rakamları görebiliriz."




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