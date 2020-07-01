Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi bugün başladı.
MTV`de ikinci taksit ödeme dönemi başladı
01.07.2020 09:34
Son güncelleme : 01.07.2020 10:49
AA
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.
Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.
10:33116.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -162,22
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
116.136
10:336,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8568
En Düşük
6,8445
10:337,7011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7058
En Düşük
7,6839
10:33394,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,55
|Açılış
|: 394,01
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,15
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|6,06
|51.648.544
|% 9,98
|
|TRGYO
|3,66
|67.711.880
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|15.653.904
|% 9,89
|
|KRDMA
|4,59
|31.349.741
|% 9,81
|
|BJKAS
|3,24
|89.620.963
|% 7,28
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|ULAS
|5,39
|1.444.454
|% -8,49
|
|TKURU
|15,00
|3.090
|% -8,37
|
|SAMAT
|2,85
|3.984.981
|% -6,86
|
|RTALB
|32,78
|1.772.090
|% -6,29
|
|KRDMD
|3,27
|578.148.700
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,03
|269.364.456
|% -0,98
|
|TSPOR
|6,93
|209.727.484
|% 1,32
|
|GARAN
|8,48
|206.531.786
|% 0,24
|
|THYAO
|12,45
|187.659.434
|% -0,56
|
|KRDMD
|3,27
|578.148.700
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,03
|269.364.456
|% -0,98
|
|SKBNK
|1,49
|130.863.848
|% 2,76
|
|KARSN
|2,98
|152.754.085
|% 1,71
|
|ISGYO
|2,03
|86.017.278
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4631
|8,5055
|% -0,14
|
|Frank
|7,2052
|7,2486
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|8,13
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.567
|10,20
|
|Tam
|2.622
|2.634
|10,40
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|5,10
|
|Çeyrek
|637
|645
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,04
|0,03
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|0,90
|