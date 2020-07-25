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Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin vergi ödevleri için geri sayım

25.07.2020 11:11

Son güncelleme : 25.07.2020 11:11
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından etkilendiği için mücbir sebep kapsamına alınan mükelleflerin, ertelenen vergi ödevlerini 27 Temmuz Pazartesi gün sonuna kadar yerine getirmesi gerekiyor.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı,  Kovid-19 salgınının işletmeler ve vatandaşlar üzerindeki etkisini hafifletmek  için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni açıkladı ve çok sayıda yükümlülüğü  erteledi.

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınından ve alınan tedbirlerden doğrudan  etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanunu kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden  faydalandırılması sağlandı.

Uygulamayla ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi  mükellefiyeti bulunan, salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca  alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen iş  yerlerinin olduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler için mücbir sebep  hali ilan edildi.

Böylece, 2,7 milyon civarındaki mükellefin nisan, mayıs ve haziran  aylarına ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi (KDV) beyannameleri ile bazı  bildirimlerin verilme süresi yanında, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden  vergilerin ödeme süreleri her bir dönem için 6 ay ertelenmişti.

KDV İÇİN BEYANNAME SÜRESİ DOLUYOR

Ertelenen vergi yükümlülüklerinden bazılarının uygulanma süresi geldi.  Buna göre, mükelleflerin nisan, mayıs ve hazirana ilişkin muhtasar (muhtasar ve  prim hizmet beyannamesi dahil) ve KDV beyannamelerini 27 Temmuz Pazartesi gün  sonuna kadar vermesi gerekiyor. Bu beyannameler için tahakkuk eden vergiler ise  ekim, kasım ve aralık aylarının sonunda ödenecek.

Üç ayrı döneme ilişkin "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme süresi,  imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir  İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter  beratlarının yüklenme süreleri de pazartesi günü dolacak.

GEKAP'TA ÖDEME SÜRESİ DOLUYOR

Öte yandan, yine Kovid-19 nedeniyle iş dünyasına sağlanan kolaylıklar  kapsamında, plastik poşetler ve ambalajlar için verilen geri kazanım katılım  payının (GEKAP) beyan dönemleri, 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3  aylık olarak yeniden belirlenirken, bu yıl için ilk beyan ve ödeme su?resi  temmuzun sonuna ertelenmişti. Buna göre, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin GEKAP  beyan ve ödeme işlemlerinin 31 Temmuz'a kadar tamamlanması gerekiyor ancak bu  tarihin resmi tatil olması nedeniyle ödemeler 4 Ağustos Salı gününe kadar  yapılabilecek.

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisinin 2. taksiti ile bu yıla  ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin 2'nci taksit ödeme günü de 4 Ağustos'ta  dolacak.




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