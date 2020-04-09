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Mücevher ihracatı mart ayında düştü

09.04.2020 10:07

Son güncelleme : 09.04.2020 10:07
Mücevher İhracatçıları Birliği, 2020 yılı Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre 2020 yılının Mart ayında yapılan ihracat miktarı, yüzde 46 düşüşle 344 milyon dolar olarak gerçekleşirken yılın ilk üç ayındaki kümüle ihracat miktarı, yüzde 5 gerileyerek 1 milyar 565 milyon dolar oldu.



FOREKS

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar küresel boyuttaki corona virüs salgınının mücevher ihracatına olan yansımasını, şu cümlelerle değerlendirdi:

"Küresel corona virüs salgını sebebiyle ihracat gerçekleştirdiğimiz  ülkelere uçuşlar karşılıklı olarak durduruldu, ardından salgının  ülkemizde yayılmasıyla tüm sektör, hem iç hem de dış pazarda adeta el  freni çekti. "İstikrar Kalkanı" ekonomi destek paketine sektörümüzü de dâhil eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Berat Albayrak ve Sayın Ruhsar Pekcan'a teşekkürü bir borç biliriz."

"ÜLKEMİZİN DÜNYADAKİ SÖZ SAHİPLİĞİNİ KAYBETMESİNİ İSTEMİYORUZ"

"Eximbank ve özel sektördeki bankalar, azalan siparişlerden duran üretime ve istihdam kabına kadar birçok konuda kredi ve sigorta desteklerine dair kolaylıklar sağlayacağını açıkladılar" diyen Mustafa Kamar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Belirlenen desteklerin kapsamları ve süreleri genişletilerek sınırları çizilmelidir. Mücevher sektörü, çok çabuk pazar kaybı yaşayabileceğiniz ya da rekabetin çok üst seviyede olduğu bir sektör.

Bugünlere birçok ülkeyi ziyaret edip, ikili ilişkileri sıkı hale  getirip çok emek harcayarak geldik. Sahip olduğumuz konumu korumak,  böylesi zor günlerde ülkemizin geleceği adına ayakta kalabilmek için  hükümetimize sonsuz derecede güveniyoruz. Dünya mücevher sektöründe  söz sahibi 5 ülkeden biri olan ülkemizin, bu konumunu koruması için hükümetimizle birlikte el ele vererek çalışmaya hazırız."

MARTTA "İNGİLTERE" HARİÇ DİĞER ÜLKELERE OLAN İHRACAT DÜŞTÜ

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan bilgiler  ışığında Mart ayında en çok ihracat 109 milyon dolarla İngiltere'ye  gerçekleşti. İngiltere'nin ardından sıralamaya giren ülkeler Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Hong Kong ve İsrail ile olan ihracat oranları düştü.

Sıralama şöyle gerçekleşti:

"    Irak        : %57 azalış, 72 milyon dolar
"    BAE        : %80 azalış, 33 milyon dolar
"    Almanya    : %43 azalış, 26 milyon dolar
"    ABD        : %69 azalış, 12 milyon dolar
"    Libya        : %66 azalış, 11 milyon dolar
"    Hong Kong    : %73 azalış, 7 milyon dolar
"    İsrail        : %59 azalış, 7 milyon dolar

Mart ayında yapılan mücevher ihracatı kapsamında "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" , %62 azalışla 98 milyon dolar olarak  gerçekleşti. Bu grubun lideri 71 milyon dolarla Irak oldu.

"Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" grubunda ise %36'lık  azalışla 9 milyon dolar ihracat gerçekleşirken bu grubun lideri, 1,4  milyon dolarla İsrail oldu.

Bir diğer ürün grubu "Pırlantalı Altından Mamul Mücevherci Eşyası  ve Aksamı" kapsamında %23 azalışla 7 milyon dolar ihracata imza  atılırken bu gruptaki en çok ihracat, 2 milyon dolarla Katar'a yapıldı.

OCAK - MART AYLARINDA %5 DÜŞÜŞLE TOPLAM 1,565 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Yılın ilk 3 ayında en çok ihracat, 377 milyon dolarla Irak'a  yapılırken Irak'ı İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Ürün gruplarına bakıldığında Ocak - Mart aylarında en çok ihracat, 1,055 milyar dolarla Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası  grubunda gerçekleşti.

Bu grubu Pırlantalı Altından Mamul Mücevherci Eşyası ve Aksamı ile Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası grupları izledi.




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