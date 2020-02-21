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Mütekabiliyet ile yabancının konut alımı patladı

21.02.2020 14:34

Son güncelleme : 21.02.2020 14:45
Yabancıların Türkiye`den aldığı konut sayısı, 2012`de çıkan Mütekabiliyet Yasası`ndan sonra 7 yılda (2013-2019) 180 bin adede yaklaştı.



AA

Yabancıların Türkiye'den ev alabilmesine olanak tanıyan ve 2012 yılının ortalarında yürürlüğe giren Mütekabiliyet Yasası, Türk gayrimenkul sektörüne yurt dışından ilgiyi artırdı.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yıllık 12 bin düzeyinde olan yabancılara konut satış adedi, geçen yıl 45 bini aştı. Söz konusu yasanın çıktığı  2012'den sonra aradan geçen 7 yılda yabancıların aldığı konut sayısı 179 bin 539 adede ulaştı.

Yabancıların Türkiye'den aldığı konut sayısı 2013'te 12 bin 181 adetken, 2014'te 18 bin 959'a ve 2015'te 22 bin 830'a çıktı. 2016'da 18 bin 189 adet olarak gerçekleşen söz konusu rakam, 2017'de 22 bin 234'e, 2018'de 39 bin  663'e yükseldi. Satış adedi, geçen yıl ise tüm zamanların rekorunu kırarak 45 bin  483 adet oldu.

Bu süreçte yabancıların en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, İstanbul'u, Antalya takip etti. En çok konut alan yabancılar sıralamasında ise  Irak ve İran ilk 2 sırayı aldı.

"TÜRKİYE'DE YABANCILARIN 3'TE BİRİ KENDİ EVİNDE KALIYOR"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, konuya ilişkin AA  muhabirine yaptığı açıklamada, istatistiklere göre yabancılara satılan konutların  ortalama fiyatının ABD'de 550 bin dolar, İngiltere'de 500 bin pound olduğunu,  İspanya'da ise 500 bin avroyu aştığını belirterek, söz konusu rakamın Avrupa  ortalamasının 350 bin avro düzeylerinde gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'de vatandaşlık bedelinin 250 bin dolara düşürülmesine karşın yabancıya satış adedinin hala istenilen düzeyde olmadığını belirten Akbal, bu  alanda İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin yakalanması gerektiğini söyledi.

Akbal, TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ülkede yaşayan yerleşik yabancı sayısının 2019'da önceki yıla göre yüzde 26  artarak 1 milyon 531 bin olduğunu bildirdi.

Bu yabancıların Mütekabiliyet Yasası'ndan sonra ciddi konut alımına yöneldiğini vurgulayan Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mütekabiliyet, yabancıların konut almasını ciddi anlamda  kolaylaştırdı. Daha sonra hayata geçen vatandaşlık hakkı gibi düzenlemeler de satış adedindeki artışın yükselmesini sağladı. Bu kapsamda mütekabiliyet sonrası  yabancılara 180 bin adet konut satıldı. Konut alan yabancılar aynı zamanda ikamet  de alıyor. Her konut için aileleriyle birlikte ortalama 3 kişinin ikamet aldığı düşünülürse 1,5 milyon yerleşik yabancıdan 540 bininin kendi evinde oturduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de yerleşik her 3 yabancıdan biri kendi evinde  oturuyor. Bu kapsamda Türkiye'de yerleşik olan yabancıların 3'te 2'sinin kendi  evlerinde değil, kirada oturduğu sonucu karşımıza çıkıyor."




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